رياضة | أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

علق طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول بالزمالك على خسارته لقب أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة مساء اليوم خلال توزيع جوائز الأفضل في مدينة الغردقة.

وقال طارق حامد: مجرد وجود اسمي ضمن الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أمر رائع بالنسبة لي، مجرد ترشيحي أمر أسعدني ومثار فخر بالنسبة لي.

واضاف: وجود اسمي في حفل جوائز الأفضل يعد تمثيلا مشرفا للكرة المصرية ونادي الزمالك.

وأضاف: فخور بالتواجد في هذا الحفل، وسأقاتل في السنوات المقبلة لتحقيق المزيد من الألقاب مع فريقي ومنتخب مصر، والأهم بالنسبة لي أن أحرز الألقاب الجماعية.

ووجه طارق حامد تهنئة خاصة للجزائري يوسف بلايلي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة مساء اليوم بعدما ساهم في تتويج الجزائر بلقب أمم أفريقيا إلى جانب تتويج فريقه السابق الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.