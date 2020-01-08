رياضة | أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول بالزمالك على خسارته لقب أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة مساء اليوم خلال توزيع جوائز الأفضل في مدينة الغردقة.
وقال طارق حامد: مجرد وجود اسمي ضمن الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أمر رائع بالنسبة لي، مجرد ترشيحي أمر أسعدني ومثار فخر بالنسبة لي.
واضاف: وجود اسمي في حفل جوائز الأفضل يعد تمثيلا مشرفا للكرة المصرية ونادي الزمالك.
وأضاف: فخور بالتواجد في هذا الحفل، وسأقاتل في السنوات المقبلة لتحقيق المزيد من الألقاب مع فريقي ومنتخب مصر، والأهم بالنسبة لي أن أحرز الألقاب الجماعية.
ووجه طارق حامد تهنئة خاصة للجزائري يوسف بلايلي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة مساء اليوم بعدما ساهم في تتويج الجزائر بلقب أمم أفريقيا إلى جانب تتويج فريقه السابق الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.