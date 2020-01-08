رياضة | بعد تتويج ماني.. تعرف على سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويج ماني.. تعرف على سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج السنغالي ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي وليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه، وذلك في حفل توزيه جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في مدينة الغردقة وتحديدًا في سهل حشيش.

وتفوق ماني على منافسيه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وزميله في ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر والمتوج بكأس أمم إفريقيا رفقة مجاربي الصحراء.

وكان ماني قد فشل في التتويج بالجائزة في الأعوام الثلاثة الماضية عندما اختير من بين المرشحين الثلاثة النهائيين، ولكن هذه المرة استطاع الأسد السنغالي أن يظفر بالجائزة الذهبية للمرة الأولي في تاريخه.

وقدم ماني موسمًا بارزًا رفقة ليفربول في العام المنصرم حيث تشارك (مع مهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ - وزميله محمد صلاح) بلقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019، وسجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا مع الريدز الذي توج باللقب أمام توتنهام.

كما قاد ساديو ماني منتخب بلاده السنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو الماضيين، وذلك قبل الخسارة أمام محرز والجزائر بنتيجة مماثلة.

وتقدم جائزة أفضل لاعب أفريقي والتي كانت تسمى في السابق جائزة الكرة الذهبية الإفريقية كل عام لأفضل لاعب أفريقي، ونُظم الحفل لأول مرة عام 1970 برعاية مجلة فرانس فوتبول الفرنسية حتى سنة 1994 ثم قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بتنظيمها منذ 1994 حتى وقتنا هذا.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي سجل الفائزين بأفضل لاعب في أفريقيا من خارج القارة السمراء حتى الآن ..

1 - المالي ساليف كيتا نجم سانت إتيان الفرنسي السابق عام 1970

2 - الكاميروني تيوفيل ابيغا نجم تولوز الفرنسي السابق عام 1984

3 - المغربي بادو الزاكي نجم ريال مايوركا الإسباني السابق عام 1986

4 - الجزائري رابح ماجر نجم بورتو البرتغالي السابق عام 1987

5 - الزامبي كالوشا بواليا نجم سيركل بروج الألماني السابق عام 1988

6 - الليبيري جورج ويا نجم موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين وميلان الإيطالي السابق عام 1989 و1994 و1995

7 - الكاميروني روجيه ميلا نجم سانت بيرويس الفرنسي السابق عام 1990

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8 - الغاني عبيدي بيليه نجم مارسيليا الفرنسي السابق أعوام 1991 و1992 و1993

9 - النيجيري نوانكو كانو نجم إنتر ميلان الإيطالي وآياكس الهولندي السابق عامي 1996 و1999

10 - النيجيري فيكتوريا ايكيبا نجم موناكو الفرنسي السابق عام 1997

11 - المغربي مصطفى حجي نجم ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني السابق عام 1998

12 - الكاميروني باتريك مبوما نجم بارما الإيطالي السابق عام 2000

13 - السنغالي الحاج ضيوف نجم لانس الفرنسي وليفربول الإنجليزي السابق عامي 2001 و2002

14 - الكاميروني صامويل إيتو نجم ريال مايوركا وبرشلونة الإسبانيين وإنتر ميلان الإيطالي السابق أعوام 2003 و2004 و2005 و2010

15 - الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق عامي 2006 و2009

16 - المالي فرديريك كانوتيه نجم أشبيلية الإسباني السابق عام 2007

17 - التوجولي مانويل اديبايور نجم آرسنال الإنجليزي السابق عام 2008

18 - الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق أعوام 2001 و2012 و2013 و2014

19 - الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي الحالي عام 2015

20 - الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الحالي عام 2016

21 - المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي عامي 2017 و2018

22 - السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي الحالي عام 2019