رياضة | أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ساديو ماني بالكرة الذهبية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ساديو ماني بالكرة الذهبية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدولي المصري محمد صلاح على تهنئة زميله في ليفربول ساديو ماني نجم منتخب السنغال، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 2019.

ونشر "صلاح" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لزميله السنغالي "ساديو ماني" بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية وعلق عليها قائلًا: " مبروك أخي".

وحصد السنغالي ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 متفوقا على محمد صلاح، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا والذي أقيم مساء الثلاثاء بمدينة "الغردقة"، في حضور كوكبة من نجوم العالم وإفريقيا.

غياب محمد صلاح عن حفل جوائز الكاف:

ولم يحضر المصري محمد صلاح حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي مساء الثلاثاء، مما عرضه لانتقادات واسعة خاصة وأن الفاعلية تقام على أرض مصر وحضوره كان سيضفي أهمية وقيمة كبيرة للحفل الذي يتابعه الجمهور في جميع أنحاء العالم.

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وذكرت تقارير صحفية أن غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا جاء بعدما علم من تسريبات، بخسارته الجائزة لصالح زميله السنغالي ساديو ماني، بالإضافة لتواجد أسرته معه في انجلترا بالوقت الحالي وفضل الاستمرار معهم، بالإضافة لرغبته في التركيز في التدريبات استعدادًا للمباريات القادمة مع ليفربول.

وكان "صلاح" قد حصد جائزة الأفضل في إفريقيا خلال عامي 2017، 2018.

وغاب عن الحفل ايضا الجزائري رياض محرز والذي ارتبط بالمشاركة في مباراة هامة مع فريقه مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء.

نتائج التصويت للأفضل في إفريقيا:

أعلن الاتحاد الإفريقي عن نتائج التصويت لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث حصل ساديو ماني علي 477 صوتًا، بينما جاء محمد صلاح في المرتبة الثانية برصيد 325 صوتًا، واحتل رياض محرز المركز الثالث برصيد 267 صوتًا.