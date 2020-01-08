رياضة | بالأرقام.. هذا ما حصده ساديو ماني وصلاح ومحرز في أصوات الكرة الذهبية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. هذا ما حصده ساديو ماني وصلاح ومحرز في أصوات الكرة الذهبية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد الأصوات التي حصل عليها الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح ورياض محرز في صراع جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وتوج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب بعد تألقه مع ليفربول والمنتخب السنغالي في العام الماضي متفوقاً على صلاح ورياض محرز.