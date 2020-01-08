رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب مباراة الهلال ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب مباراة الهلال ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تهديه للنصر بعدما خطف الثلاث نقاط من نظيره الأهلي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في لقاء مؤجل من مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح سالم الدوسري أهداف المباراة لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 37، فيما أدرك عمر السومة هدف التعادل، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الهلال عند الدقيقة 45.

وسجل جوميز الهدف الثاني للهلال، عند الدقيقة 69، قبل أن يحرز علي هادي آل بليهي الهدف الثالث لصالح الهلال، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الهلال على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الرابع.

واعتلى الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 10 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب فوز الهلال على الأهلي:-

1- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 10 أهداف

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2- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 10 أهداف

3- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 8 أهداف

4- دجانيني تفاريس "الأهلي" برصيد 7 أهداف

5- رومارينيو "الاتحاد" برصيد 7 أهداف

6- روني فيرنانديز "الفيحاء" برصيد 7 اهداف

7- عمر السومة "الأهلي" برصيد 7 أهداف

8- كارليس أندريا "العدالة" برصيد 7 أهداف

يذكر أن حمد الله توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، برصيد 34 هدف.