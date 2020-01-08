رياضة | ماذا قدم بلماضي ليحصل على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2019 ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم بلماضي ليحصل على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2019 ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الجزائري جمال بلماضي جائزة أفضل مدير فني في إفريقيا 2019 وذلك في الحفل الذي إحتضنته القاهرة اليوم الثلاثاء وتم على إثره توزيع جوائز الأفضل.

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على مشوار بلماضي مع منتخب الجزائر والذي قاده للحصول على جائزة أفضل مدرب.

هجوم قوي نجح في تسجيل 37 هدف مقابل دفاع صلب لم يستقبل سوى 11 هدف فقط خلال 20 مباراة

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تلك الإحصائية ربما تبين لكم الطريقة التي أضافها بلماضي على كتيبة محاربي الصحراء حيث مر المنتخب الجزائري بواحدة من أزهى فتراته على الإطلاق خلال العام الماضي بفضل النتائج التي تم تحقيقها وتميز اللاعبين الذين تمكنوا من خطف أنظار الجميع.

وتمكن بلماضي من تحقيق رقم قياسي بالمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم لمدة عام كامل بواقع ستة عشر مباراة " بدون النظر إلى مباراة العنابي القطري التي أٌيمت خارج أجندة الفيفا الدولية " لينجح في ضرب رقم عبد الحميد كرمالي مدرب الجزائر السابق والذي حقق خمسة عشر فوزًا ما بين عامي 1989 و 1991.

ولم يخسر المنتخب الجزائري مع بلماضي وكانت المرة الأخيرة التي خسر فيها رفقاء رياض محرز في العام 2018 بتصفيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ضد منتخب بنين في شهر نوفمبر بهدف واحد مقابل لا شيء.

وإلى غاية الآن لعب الجزائر تحت قيادة بلماضي عشرين مباراة كاملة حققوا الفوز في أربعة عشر لقاء مقابل خمسة تعادلات وكما ذكرنا كانت الخسارة الوحيدة في العام الماضي 2018.