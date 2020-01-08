رياضة | أخبار برشلونة اليوم: هل يدفع يوفنتوس دي ليخت إلى البرسا وصفقة جديدة تقترب من كامب نو وتوران يعود إلى البلوجرانا من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: هل يدفع يوفنتوس دي ليخت إلى البرسا وصفقة جديدة تقترب من كامب نو وتوران يعود إلى البلوجرانا من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع تعادل البارسا مع فريق إسبانيول بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ديربي مدينة كتالونيا بالدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 7 - 1 - 2020 :-

- برشلونة في الصورة.. هل يدفع ساري "دي ليخت" إلى الرحيل عن يوفنتوس ؟

علقت صحيفة كورييري ديللو سبورت، على اختفاء مدافع يوفنتوس الهولندي ماتياس دي ليخت، من حسابات الإيطالي مارويزيو ساري، خلال الفترة الأخيرة، وأشارت الصحيفة إلى أن غياب اللاعب عن مباريات الفريق الأخيرة فتح باباً من التكهنات في الصحافة الإسبانية خلال الساعات الماضية، خاصة بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام كالياري.

- برشلونة يرصد صفقة جديدة من البرازيل

كشفت تقارير رياضية، أن نادي برشلونة أجرى تحركات بخصوص ضم لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي، ماتيوس فرنانديس، (21 عاماً)، والذي يعد أحد النجوم الصاعدة في كرة القدم البرازيلية، وكان ماتيوس استهل مشواره مع الفريق الأول لبوتافوغو في 2016، قبل أن ينتقل أوائل العام الماضي لصفوف بالميراس مقابل 3.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2023.

- مانشستر يونايتد يستعد لإجراء محادثات مع وكيل ارتورو فيدال

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وفقًا لكوريري ديلا سيرا ، تم تحديد فيدال على أنه توقيع محتمل مع الشيلي الذي من المحتمل أن يغادر كامب نو، وفي حين لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا جزءًا مهمًا من تشكيلة إرنستو فالفيردي ، فإن أكثر من نصف ظهوره الـ 73 جاء من مقاعد البدلاء.

- أردا توران يعود لبرشلونة

عاد أردا توران لاعب برشلونة الإسباني إلى قلعة كامب نو لحسم مصيره بعدما قرر فسخ تعاقده اليوم الثلاثاء مع ناديه إسطنبول باشاك شهير، ويرتبط توران بعقد مع برشلونة حتى صيف 2020 الجاري، وكان يلعب في صفوف باشاك شهير على سبيل الإعارة لموسمين ونصف بدأت من يناير 2018 لكنه شارك مع الفريق التركي 12 مباراة فقط.

- تقرير: عودة نيمار لن تزعج جريزمان في برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن احتمالية عودة نيمار إلى برشلونة في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن مشاركة جريزمان ستقل كثيرا بعودة النجم البرازيلي، وأشارت إلى أن جريزمان لا يولي اهتماما لعودة نيمار إلى برشلونة مؤكدة أن الأمر لن يزعج النجم الفرنسي في حال اتمام الصفقة.

- رسميا.. برشلونة يطلب ضم نجم بالميراس

ذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" أن برشلونة طلب ضم ماتيوس فرنانديس لاعب وسط بالميراس البرايزلي الذي يبلغ من العمر 21 عامًا وينتهي عقده في 2023، وانتقل فرنانديس أوائل العام الماضي لصفوف بالميراس مقابل 3.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2023.