رياضة | عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على دعم زميله في الفريق ساديو ماني والمتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.
وتوج ساديو ماني بلقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 وللمرة الأولى في مسيرته الكروية متفوقا على محمد صلاح والجزائري رياض محرز، وذلك في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة المصرية.
ونشر صلاح عبر حسابه بموقع التواصل "إنستجرام" صورة لماني عقب تتويجه بالجائزة وكتب :"مبروك أخي".
وتوج ساديو ماني بلقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 وللمرة الأولى في مسيرته الكروية متفوقا على محمد صلاح والجزائري رياض محرز، وذلك في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة المصرية.
وساهم ماني في تتويج ليفربول بثلاثة بطولات العام الماضي ( دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي - كأس العالم للأندية)، كما تقاسم جائزة هداف الدوري الإنجليزي رفقة كلًا من أوباميانج ومحمد صلاح.