رياضة | عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

ونشر صلاح عبر حسابه بموقع التواصل "إنستجرام" صورة لماني عقب تتويجه بالجائزة وكتب :"مبروك أخي".

وتوج ساديو ماني بلقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 وللمرة الأولى في مسيرته الكروية متفوقا على محمد صلاح والجزائري رياض محرز، وذلك في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة المصرية.

وساهم ماني في تتويج ليفربول بثلاثة بطولات العام الماضي ( دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي - كأس العالم للأندية)، كما تقاسم جائزة هداف الدوري الإنجليزي رفقة كلًا من أوباميانج ومحمد صلاح.