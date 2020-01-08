الامارات | منتخب التنس يودع بطولة الفجيرة الدولية من «التمهيدي الثاني»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التنس يودع بطولة الفجيرة الدولية من «التمهيدي الثاني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر لاعبو المنتخب الوطني الذين شاركوا في بطولة الفجيرة الدولية للتنس للشباب، التي ينظمها الاتحادان الإماراتي والدولي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم في نادي الفجيرة للتنس، من الدور التمهيدي الثاني، بعد أن وضعتهم القرعة في مباريات قوية ومواجهة لاعبين دوليين.

وفي أبرز نتائج اللاعبين المواطنين فاز اللاعب عبدالله عبدالعزيز على اللاعب الهولندي ويستفال ريكارد بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-2) و(6-7) و(10-6)، بينما خسر يوسف أحمد من الاميركي ماكسيميلان، وخسر أحمد عمر من الدنماركي بوروب الكسندر، وفي الدور التمهيدي الثاني خسر اللاعب عبدالله المرزوقي أمام اللاعب الكندي نايث كايلاش (6-4) و(6-2)، بينما خسرت شيخة الجناحي أمام اللتوانية برانيتا ايميليا.

وقال مدرب المنتخب الوطني، التونسي هشام البراملي، لـ«الإمارات اليوم»: «لمست تصاعداً واضحاً في الأداء الفني لجميع اللاعبين، منهم اللاعب عبدالله عبدالعزيز (14 سنة) وشارك مع لاعبين أعمارهم تحت (18 سنة)، كما قدمت شيخة الجناحي مباراة قوية».