الامارات | صحيفة: بيدرو كان سيدرب العين في 2019 مقابل 5.3 ملايين يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: بيدرو كان سيدرب العين في 2019 مقابل 5.3 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة أو جوغو البرتغالية، أن مدرب العين الجديد، البرتغالي بيدرو إيمانويل، كان قريباً من تدريب الزعيم في العام الماضي، خلفاً للمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو مقابل 5.3 ملايين يورو، هي قيمة العقد لموسمين، قبل أن تتعاقد إدارة النادي مع المدرب الكرواتي ليكو، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي، بسبب سوء النتائج.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الجديد، الفائز كلاعب بلقب أبطال أوروبا 2003-2004 مع فريق بورتو، تلقى في العام الماضي عرضاً جاداً من إدارة نادي العين، وأضافت الصحيفة أن العرض كان بقيمة 5.3 ملايين يورو، وأن المدرب كان يدرس العرض بصورة جادة بعد انتهاء مشواره مع فريق التعاون السعودي، بعد التتويج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.