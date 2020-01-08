الامارات | «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» تجمع أساطير الغولف في «المجلس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» تجمع أساطير الغولف في «المجلس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي تقام على ملعب المجلس بنادي الإمارات للغولف في الفترة من 23 إلى 26 الجاري، تأكيد مشاركة النرويجي فيكتور هوفلاند، والياباني شوجو أماهيرا، أبرز ثنائي واعد في العالم بالوقت الحالي، ليتواجدوا بالحدث رفقة الجنوب إفريقي شارل شوارتزل، المتوج بلقب الماسترز في مسيرته الحافلة.

وقال بيان صحافي: «يشارك الثنائي هوفلاند وأماهيرا للمرة الأولى في البطولة المقبلة بدبي، لينضما إلى قائمة مليئة بالأبطال المتوجين بألقاب البطولات الكبرى وبطولات الجولة الأوروبية وأعضاء كأس رايدر، وهما يتطلعان للمنافسة وفي الوقت نفسه التعلم من أصحاب الخبرة مثل شوارتزل الذي عانى إصابة في الموسم الماضي 2019، الساعي لاستعادة مستوياته في دبي، علماً أنه سبق له حصد 11 لقباً في الجولة الأوروبية خلال مسيرته، منها لقب الماسترز عام 2011، وهو يتسلح بالإرث العريق للاعبي جنوب إفريقيا في هذه البطولة تحديداً التي سبق لهم الفوز بها بواسطة إيرني إلس وواين ويستنر».

وأضاف البيان: «ستكون قائمة اللاعبين المشاركين في النسخة المقبلة من البطولة أقوى عن الحدث الماضي الذي أقيم قبل 12 شهراً، بفضل عودة الأميركي بريسون ديشامبو للدفاع عن اللقب، إلى جانب أبطال سابقين أبرزهم الدنماركي توماس بورن، والإسباني رافا كابريرا بيلو، والصيني هاتونج لي، والإسباني سيرجيو جارسيا، والسويدي هنريك ستينسون، والإنجليزي داني ويليت، إلى جانب لاعبين متوجين بألقاب عدة في الجولة الأوروبية، منهم الثلاثي الإنجليزي تومي فليتوود وإيان بولتر ولي ويستوود، إلى جانب بادرايج هارينجتون قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر المقبلة».

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وقال اللاعب النرويجي هوفلاند: «أنا متحمس للحصول على هذه الفرصة بالقدوم إلى دبي، واحد من الأمور الرائعة حينما تصبح محترفاً هو اللعب في العديد من الأحداث والملاعب التي شاهدتها وأنا أكبر كطفل، وبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك لا تختلف عن ذلك، كان هناك العديد من اللحظات الأسطورية فيها، ولا يمكن أن يخطر ببالي مكان أفضل للانطلاق في 2020 أفضل من نادي الإمارات للغولف خلال أسابيع عدة».

وذكر البيان: «يصل الياباني أماهيرا إلى دبي وهو يتطلع لاستئناف مسيرته المزدهرة في المنافسات الدولية بعد تحقيق العديد من النجاحات في مسيرته في الجولة الأوروبية للغولف، محققاً أربعة ألقاب في آخر موسمين، منها لقبان في آخر ثلاثة أشهر وحصد صدارة القائمة المالية في 2018، وهو ما جعل اللاعب البالغ من العمر 27 سنة يتقدم إلى المرتبة 31 في التصنيف الدولي للغولف، لتكون بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك فرصة مثالية لرؤية أحد أفضل النجوم الصاعدين في العالم». وقال اللاعب: «أنا متحمس للقدوم إلى دبي للمرة الأولى في مشاركتي الأولى بالجولة الأوروبية، لم ألعب بكثرة خارج اليابان، لذلك هذه فرصة رائعة من أجل رؤية كيف أدائي إلى جانب عدد من أفضل اللاعبين في العالم، كما سمعت الكثير من الأمور الرائعة حول الحدث وعن دبي كوجهة».

البطولة تقام في نادي الإمارات خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير.