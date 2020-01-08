الامارات | «بيليه» خارج حسابات المنتخب الأولمبي في كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيليه» خارج حسابات المنتخب الأولمبي في كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت، مساء أمس، بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى مدينة بوريرام التايلاندية، قادمة من العاصمة بانكوك، استعداداً لخوض مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي تنطلق اليوم، فيما يدشن المنتخب مبارياته الجمعة المقبل، بمواجهة فيتنام على استاد بوريرام الدولي.

وتلقى المنتخب خبراً محزناً عن مهاجم نادي شباب الأهلي، المتألق محمد جمعة (بيليه)، الذي اضطر إلى العودة إلى الإمارات، بعد أن أصيب خلال اللقاء الودي الذي جرى أول من أمس، أمام فريق موانغتونغ يونايتد التايلاندي، حيث أثبتت الفحوص الطبية التي أجريت له إصابته على مستوى الركبة، وحاجته إلى العلاج والراحة.

وأدى المنتخب أمس، أولى حصصه التدريبية في مدينة بوريرام على أحد الملاعب الفرعية، تحت قيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا وجهازه المساعد، بمشاركة 26 لاعباً، هم: حمدان ناصر البارود، ماجد راشد المحرزي (كلباء)، خالد إبراهيم الظنحاني، محمد الحمادي، خالد الظنحاني (بني ياس)، عبدالله رمضان، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، عبدالرحمن العامري (الجزيرة)، ماجد سرور (الشارقة)، خلفان النوبي، عيد خميس (شباب الأهلي)، فلاح وليد جمعة، محمد شاكر، يحيى نادر، علي عيد (العين)، جاسم البلوشي، سعيد علي سويدان (النصر)، عبدالله العامري، محمد الشامسي، طحنون الزعابي، يحيى الغساني (الوحدة)، فارس خليل المرزوقي، علي صالح عمرو، عبدالرحمن صالح خميس (الوصل).

وشهدت تدريبات الأولمبي حضوراً إعلامياً لافتاً من مختلف وسائل الإعلام الآسيوية، خاصة الفيتنامية، التي حرصت على إجراء مقابلات مع أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب، حول آخر استعدادات المنتخب للمباراة الأولى.

من جهته، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم اجتماعاً ترحيبياً لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك في مقر إقامة البعثة في مدينة بوريرام، بحضور جينهو يو، المنسق العام لمنتخبات المجموعة الرابعة، الذي رحب بأعضاء البعثة متمنياً لهم التوفيق في البطولة.

وتناول الاجتماع كل التعليمات الخاصة بالبطولة، سواء الإعلامية أو التسويقية أو الفنية، وكذلك الجوانب التحكيمية، خاصة أن البطولة ستشهد تطبيق تقنية الفيديو المساعد VAR. كما قام الاتحاد الآسيوي بعقد جلسة تصوير لكل اللاعبين بالقمصان الرسمية للمباريات، والتي سيتم عرضها في شاشة الملعب.

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المحرزي: سنقدم الغالي والنفيس لتحقيق الإنجاز

تعهد نجم المنتخب ماجد المحرزي، ببذل أقصى جهد ممكن، وتقديم كل ما يملك مع بقية زملائه، من أجل تحقيق النتائج التي ينتظرها الجميع من الأولمبي، خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، مؤكداً: كلاعبين سنقدم الغالي والنفيس لتحقيق إنجاز جديد لكرة الإمارات.

ووصف مشاركة الأولمبي في هذه البطولة بالمهمة، مشيراً إلى أنها الطريق الذي يقود للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، مبيناً أن الهدف الأساسي الذي يعملون لتحقيقه هو قيادة المنتخب للظهور في هذا المحفل العالمي الكبير للمرة الثانية بعد لندن 2012.

ولفت إلى أن كل نجوم المنتخب يعلمون أهمية هذه البطولة، ويدركون ضرورة خطف واحدة من البطاقات المؤهلة إلى الأولمبياد، من أجل رفع راية كرة القدم الإماراتية عالياً في المحافل الدولية.

واعتبر نجم منتخبنا الأولمبي نهائيات كأس آسيا فرصة مناسبة للاعبين الشباب لتقديم أنفسهم بصورة جيدة، وتأكيد جدارتهم بارتداء شعار المنتخب، لافتاً إلى أن ما يجده المنتخب من دعم ومساندة من قبل المسؤولين والجماهير، يضع على عاتقهم مسؤولية إضافية، ويجعلهم مطالبين بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل مستوى، وتحقيق النتائج المرجوة.

المنتخب الأولمبي يدشن البطولة الآسيوية الجمعة أمام فيتنام.

أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها «بيليه» تعرضه لإصابة في الركبة، وحاجته إلى العلاج والراحة، ليعود إلى الإمارات.