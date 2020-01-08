الامارات | إلزام خورفكان دفع 55 ألف درهم لعلاج لاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام خورفكان دفع 55 ألف درهم لعلاج لاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الاستئناف المشكلة من هيئة التحكيم الرياضي باتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها الأخير، إلزام نادي خورفكان دفع 55 ألف درهم لعلاج اللاعب عمر المنصوري، كما سيقوم النادي بسداد الرسوم والمصروفات.

وطالبت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه المستشار عبدالعزيز الأبلم، نادي خورفكان بتنفيذ عقده الموقع كذلك مع اللاعب محمد النقبي، حيث ألزمت النادي بتسجيل اللاعب في اتحاد الكرة، وإحالة النادي إلى لجنة الانضباط، لتوقيع غرامة مالية بحقه لعدم تسليمه العقد خلال 20 يوماً من تاريخ التوقيع.