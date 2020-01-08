الامارات | 105 ملايين دولار الدخل السنوي لليفربول من العقد الجديد مع «نايكي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 105 ملايين دولار الدخل السنوي لليفربول من العقد الجديد مع «نايكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أمس، توقيع عقد مع شركة «نايكي» للملابس والمستلزمات الرياضية، يستمر «أعواماً عدة» اعتباراً من الموسم المقبل. ولم يعلن ليفربول التفاصيل المالية للعقد لكن تقارير إعلامية بريطانية ذكرت أن النادي حامل لقب دوري أبطال أوروبا والمتصدر الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، سيجني 80 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين دولار) في العام. وذكر نادي ليفربول عبر موقعه على الإنترنت «يسر نادي ليفربول الإعلان عن التعاقد مع شركة نايكي للملابس الرياضية، لتزويد الفريق بقميص الموسم الجديد 2020/‏2021. واعتباراً من أول يونيو المقبل، تبدأ الشركة الأميركية في تصنيع أطقم اللعب والتدريب لليفربول في الموسم الجديد». وقال المدير الإداري في ليفربول بيلي هوجان في تصريح صحافي: «تعد أطقم فرقنا جزءاً مميزاً من تاريخنا وهويتنا. نرحب بشركة نايكي ضمن عائلة ليفربول، كعلامة تجارية، تعكس نايكي طموحاتنا في تحقيق النمو، ونتطلع للعمل معهم لتوسيع قاعدتنا الجماهيرية». وأضاف: «نود التوجه بالشكر لشركة نيو بالانس على دعمهم لنا منذ عام 2015، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل». وعلق بيرت هويت نائب رئيس شركة نايكي، قائلا: «يتمتع ليفربول بتراث وهوية. نسعى للوصول إلى مستقبل مشرق للغاية مع النادي. نتطلع لإقامة شراكة مع ليفربول لخدمة اللاعبين والجماهير».

اعتباراً من أول يونيو المقبل تبدأ الشركة الأميركية «نايكي» في تصنيع أطقم اللعب والتدريب لليفربول.