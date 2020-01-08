الامارات | الريال وفالنسيا ينقلان الصراع الإسباني إلى «الجوهرة المشعة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال وفالنسيا ينقلان الصراع الإسباني إلى «الجوهرة المشعة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعلن مدينة جدة السعودية اليوم عن انطلاق النسخة الجديدة لكأس السوبر الإسباني التي تحولت إلى بطولة مصغرة بعد أن ظلت سنوات مباراة واحدة من ذهاب وإياب. وسيكون الموعد اليوم مع نصف النهائي الأول بين ريال مدريد وفالنسيا على استاد «مدينة الملك عبدالله الرياضية» (الجوهرة المشعة)، ضمن النسخة الـ36 للبطولة، قبل أن تقام مباراة نصف النهائي الثاني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد غداً.

وتحظى المباراة بأهمية بالغة كونها ضربة البداية في هذه البطولة بشكلها الجديد إضافة لهوية الفريقين المتنافسين، اللذين يسعى كل منهما إلى قطع الخطوة الأولى نحو منصة التتويج باللقب الأول له في 2020.

ويتطلع الريال إلى الفوز باللقب من أجل العودة إلى منصات التتويج بعدما خرج الفريق صفر اليدين من عام 2019 حيث غاب عن منصة التتويج في كل البطولات التي شارك فيها خلال العام الماضي محلياً ودولياً.

في المقابل، يرغب فالنسيا في إحراز أول الألقاب في المئوية الثانية للنادي، حيث فاز على برشلونة في نهائي كأس الملك نهاية الموسم الماضي في العام نفسه الذي احتفل فيه بمرور 100 عام على تأسيسه.

وهذه أول مرة في تاريخ البطولة التي تقام فيها بمشاركة أربعة فرق، حيث سيكون الأحد المقبل موعداً للمباراة النهائية. ويقضي النظام الجديد للسوبر الإسباني بمشاركة بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه وبطل الدوري الإسباني ووصيفه.

ويخوض فالنسيا البطولة بصفته بطلاً لكأس الملك، كما يخوض برشلونة المسابقة بصفته بطلاً للدوري، إضافة لمشاركة وصيفه في الدوري وهو أتلتيكو، فيما يخوض الريال فعاليات هذه النسخة كونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري، بخلاف حامل اللقب ووصيفه في كل من بطولتي الكأس والدوري، لأن برشلونة نفسه هو وصيف بطل الكأس.

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وكان زيدان توج بلقب السوبر أيضاً مرتين سابقتين مع الريال كلاعب، وذلك في عامي 2001 و2003، وقبل نحو ثلاثة أسابيع، تعادل فالنسيا على أرضه مع الريال 1/‏‏1. ويخوض الريال الكأس من دون الفرنسي كريم بنزيمة لإصابة عضلية، والويلزي غاريث بيل لعدوى في الجهاز التنفسي، ونجمه البلجيكي إيدن هازارد لعدم اكتمال تعافيه، ويستعيد خدمات المدافع سيرجيو راموس بعد غيابه عن لقاء خيتافي للإيقاف، بجانب الكولومبي رودريغيز والبرازيلي مارسيلو.

في المقابل، سيفتقد فالنسيا جهود نجمه رودريغو مورينو للإصابة، وكذلك اللاعبان جونزالو جويديس ومانو فاييخو، لكن الفريق يمتلك من النجوم ما يستطيع به مواجهة الريال والمنافسة بقوة للتأهل للنهائي. ويشهد تاريخ المواجهات بين الفريقين على تفوق واضح للريال، حيث التقى الفريقان 162 مرة سابقة، فاز الريال في 84 منها مقابل 43 انتصاراً لفالنسيا و35 تعادلاً.

وخلال المباريات السابقة بين الفريقين سجل الريال 300 هدف مقابل 200 هدف لفالنسيا.

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مرة التقى فيها ريال مدريد فالنسيا: فاز في 84، مقابل 43 انتصاراً لفالنسيا، و35 تعادلاً.

«السوبر» يقام في السعودية لثلاث سنوات بمشاركة 4 فرق.

يغيب عن الريال بنزيمة وبيل وهازارد، وعن فالنسيا مورينو.