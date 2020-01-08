الامارات | ختام دورة استشراف المستقبل الرياضي في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة استشراف المستقبل الرياضي في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، دورته التدريبية في استشراف المستقبل الرياضي «التخطيط بالسيناريو»، التي نُظمت على مدار يومين في نادي ضباط شرطة الشارقة، بحضور الأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي، ومشاركة 25 منتسباً من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والمديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات بالمجلس، ومسؤولي التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي في الأندية الرياضية، لاستكمال 10 ساعات تدريبية، تنوعت بين أسلوب النقاش والحوار، وأسلوب اللعب، وأسلوب المحاضرة لبعض المفاهيم والمعارف الأساسية ودراسة الحالة، وأسلوب التقييم من خلال التكليفات والمهام. وقال عيسى الحزامي في بيان صحافي: «دورات برنامج تمكين القيادات الرياضية تأتي وفق الخطة الاستراتيجية للمجلس، والاهتمام والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبمتابعة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس».

وأضاف: «تمثل الدورة قيمة مهمة بالنسبة للمشاركين خلال المرحلة المقبلة، حيث تناولت جوانب وموضوعات حيوية، تزيد من خبراتهم ومعلوماتهم، وشكلت فوائد كبيرة تنعكس على مجال العمل الرياضي والإداري والإشرافي».