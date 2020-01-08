الامارات | عبدالرحمن أمين: نقل مباشر من «دبي ريسينغ» لمهرجان محمد بن زايد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن أمين: نقل مباشر من «دبي ريسينغ» لمهرجان محمد بن زايد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة ممثلاً بقناة «دبي ريسينغ»، عن تغطيته ومواكبته لفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة 2020، والذي ينطلق غداً ويختتم السبت المقبل بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأشار مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام عبدالرحمن أمين، إلى أن «التغطية المباشرة للمهرجان تتضمن ثلاثة سباقات، هي: سباق السيدات، وسباق الإسطبلات الخاصة، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للقدرة».

وأضاف: «تبدأ التغطيات المباشرة والبرامج المصاحبة للمهرجان اليوم من خلال برنامج (PRE-RIDE) ابتداء من الساعة: 14:00، والذي يواكب الفحص الطبي والفني والوزن لسباق السيدات لمسافة 100 كم، مباشرة من قرية الامارات العالمية للقدرة بمنطقة الوثبة، وصولاً إلى الساعة: 20:30 موعد بث الحلقات الخاصة من برنامج (خطة البيرق)».

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وقال: «تواكب دبي ريسينغ سباق السيدات لمسافة 100 كم غداً ابتداء من الساعة: 05:30 صباحاً من استديو قرية الإمارات العالمية للقدرة، فيما سيتم الانتقال ابتداء من الساعة: 14:00 وعبر برنامج (PRE-RIDE)، لمواكبة الفحص الفني والوزن لسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، فيما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج (خطة البيرق) ابتداء من الساعة: 20:30».

وصباح بعد غدٍ سيتم نقل سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، ابتداء من الساعة: 05:30، فيما سيتم الانتقال ابتداء من الساعة: 14:00 وعبر برنامج (PRE-RIDE)، لمواكبة الفحص الفني والوزن لسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 120 كم، فيما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «خطة البيرق» ابتداء من الساعة: 20:30.

وستواكب دبي ريسينغ يوم السبت سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، ابتداء من الساعة: 05:30 صباحاً، فيما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «خطة البيرق» ابتداء من الساعة: 20:30.

من جهة أخرى، ستقوم إدارة الإعلام الرقمي في مؤسسة دبي للإعلام بمواكبة المهرجان عبر تغطية رقمية تجعل المتابع في قلب الحدث من خلال الخدمات الرقمية التي ستتابع لحظة بلحظة هذه المنافسات، بالإضافة إلى خدمة البث الحي عبر الموقع الإلكتروني: (http:/‏‏‏/‏‏‏www.dmi.ae/‏‏‏dubairacing/‏‏‏)، إلى جانب حسابات قنوات دبي ريسينغ على شبكات التواصل الاجتماعي.