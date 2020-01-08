الامارات | الجزيرة يقترب من ضم الكولومبي غوارين

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يقترب من ضم الكولومبي غوارين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «تورسدور» البرازيلية، أن لاعب إنتر ميلان الأسبق، وفاسكو دي غاما البرازيلي الحالي، الكولومبي غوارين، تلقى عرضاً من نادي الجزيرة للانتقال لصفوفه خلال يناير الجاري.
وذكرت الصحيفة أن اللاعب لديه عرض آخر من تشانغتشون الصيني. ولعب غوارين لأندية أوروبية، أبرزها إنتر ميلان الذي خاض معه 127 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً وصنع 39، كما لعب أيضاً لمنتخب بلاده وخاض معه مونديال 2014.
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