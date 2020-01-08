الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن في «المرموم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن في «المرموم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، وذلك ضمن سباقات المرموم، وأقيمت التحديات على مدار 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وسيطرت هجن العاصفة على الأشواط الرئيسة، إذ فازت «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي بالمركز الأول في الشوط الرئيس، للقايا البكار المحليات، بزمن 7:29:9 دقائق، بينما كان الإبداع والتألق اللافت من نصيب «الشاهينية» بالشعار الأسود والأبيض لهجن العاصفة، التي تمكنت التربع على قمة البكار المهجنات في الشوط الثاني مسجلة توقيتاً قوياً بالنسبة لسن اللقايا، وذلك بوصولها إلى خط النهاية في توقيت 7:23:5 دقائق.

وأضاف «شاهين» فوزاً ثالثاً لهجن العاصفة، ومضمره غياث الهلالي بحصوله على صدارة الشوط الرئيس، للقايا الجعدان المحليات، وذلك بتوقيت 7:27:2 دقائق، وأكمل «شاهين» الرباعية لهجن العاصفة، من خلال فوزه بالشوط الرئيس الرابع، والمخصص للقايا الجعدان المهجنات، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن بلغ 7:29:6 دقائق.

Advertisements

في المقابل، أقيمت في الفترة الصباحية تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل لـ25 شوطاً، 12 منها خاصة بهجن الإنتاج، على مسافة خمسة كيلومترات.

وهيمنت «مصيحة» المملوكة لمحمد المنصوري على الصدارة في الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، بتحقيقها 7:36:6 دقائق، وحققت «غازية» ناموس الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات لمصلحة مالكها محمد المهيري بتوقيت 7:32:6 دقائق.

وأهدى «عزام» مالكه عامر الوهيبي صدارة الشوط الرئيس للقايا الجعدان المحليات، بقطعه مسافة السباق في زمن 7:31:5 دقائق، وتمكن «الواصل» من حصد المركز الاول في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، ليمنح مالكه عابر الهاملي الناموس بتوقيت 7:33:1 دقائق، وشهد الشوط الـ17 للقايا الجعدان للمهجنات للإنتاج تحقيق «وضاح» المملوك إلى سعيد الدرعي، التوقيت الأفضل في جميع الاشواط بزمن 7:29:4 دقائق.

فازت «الشاهينية» لهجن العاصفة بلقب الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات بزمن بلغ 7:29:9 دقائق.