شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يطير اليوم إلى السنغال بعد حضور حفل «الأفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير، صباح الأربعاء، السنغالى ساديو مانى، لاعب المنتخب السنغالى لكرة القدم، نجم ليفربول الإنجليزى، إلى السنغال، مسقط رأسه، في إجازة لمدة 24 ساعة، قبل أن يعود إلى إنجلترا للانتظام في تدريبات الريدز استعدادًا لمواجهة توتنهام بالدورى الإنجليزى.

وكان النجم السنغالى قد حضر إلى مدينة الغردقة، أمس الأول، بصحبة 9 أفراد، بينهم اثنان من الجهاز الفنى لـ«ليفربول» الإنجليزى، وأحد أفراد الطاقم الطبى للفريق الإنجليزى، فضلًا عن 3 أفراد للحراسة الشخصية، التي لازمت النجم السنغالى طوال فترة تواجده في الغردقة، إلى جانب مدير أعماله السنغالى، الذي يرافقه دائمًا في جميع جولاته.

وخضع، الثلاثاء، النجم السنغالى لتدريبات فردية، على أرض ملعب استاد الجونة، تحت إشراف فردين من أعضاء الجهاز الفنى لـ«ليفربول» الإنجليزى، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة ابتعاده عن التدريبات الجماعية للفريق الإنجليزى، ورفض مدير أعماله تواجد أي فرد من وسائل الإعلام لمتابعة تدريبات النجم السنغالى.

يأتى هذا، في الوقت الذي أشرف فيه أحد أفراد الجهاز الطبى لـ«ليفربول» على الأطعمة التي تناولها اللاعب خلال فترة تواجده بالغردقة حتى لا يتناول أي أطعمة لا تتناسب مع الفترة التي يقضيها بعيدًا عن التدريبات وحتى يعود إلى فريقه مكتمل اللياقة البدنية من أجل المشاركة مع فريقه في المباريات سواء المحلية أو بطولة دورى الأبطال.

وأشاد «مانى»، خلال تواجده، بحفاوة استقباله خلال فترة تواجده بالقاهرة، رافضًا الحديث عن أي أمور تخص فريقه الإنجليزى أو الإدلاء بأحاديث لوسائل الإعلام وفقًا للتعليمات التي تلقاها من ناديه الإنجليزى.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن «مانى» طلب تناول «الشاى»، أكثر من مرة، وقال، بالحرف الواحد: «عاوز اشرب الشاى المصرى.. اللى كنت بشربه في بطولة إفريقيا».

يأتى هذا، في الوقت الذي انتقد فيه مدير أعمال «مانى» اعتذار محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى والكرة المصرية، عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا.

وقال بالحرف الواحد، خلال جلسته مع عدد من المسؤولين عن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»: «كان يجب على (مو) أن يحضر الحفل، خصوصًا أنه مُقام في بلده، والمصريين يحبونه».

وشدد مدير أعمال اللاعب على أنه يتواجد بصفة دائمة مع «مانى» من أجل الحفاظ على شعبيته في العالم وتقديمه بالصورة التي تليق به سواء في إفريقيا أو خارجها. وقال، خلال الجلسة: «أهم ما يميز (مانى) هو علاقته الطيبة بجماهير الكرة سواء في إنجلترا أو السنغال»، لافتًا إلى أن النجم السنغالى يتسم بالتواضع، باعتباره نشأ في أسرة فقيرة، ويعلم ما تعانيه تلك الأسر، لذا فهو حريص على زيادة أعماله الخيرية في السنغال ومتابعتها بشكل مستمر.

وكان الدولى الجزائرى، رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، قد غاب عن حفل «الأفضل في إفريقيا»، المقرر له أمس الثلاثاء، في مدينة الغردقة.

ويأتى غياب «محرز» بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى في نصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، حيث رفض الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لـ«السيتزنز»، السماح للاعب بالذهاب إلى الحفل.