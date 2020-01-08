شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم الدفاع أول طلبات «جوميز» بعد توليه قيادة الإسماعيلي.. والمدرب الفرنسي يحسم التعاقد مع «العجان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ الفرنسى، ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، والذى تعاقد معه مجلس الإدارة خلال الساعات الماضية، على مستوى مدافعى الفريق، وذلك من خلال المباريات التي شاهدها للإسماعيلى من أجل التعرف على إمكانيات وقدرات اللاعبين، مؤكداً أن سوء مستوى الدفاع سبب النتائج السلبية التي عانى منها «الدراويش» في الفترة الأخيرة، كما طلب مشاهدة الصفقات الجديدة قبل التعاقد معها داخل الملعب، للاستفسار عما إذا كان الفريق في حاجة للتعاقد معهم من عدمه، خاصة أن جوميز يرى أن الانتقالات الشتوية الفرصة الأخيرة لتدعيم الفريق وإنقاذ الإسماعيلى من دوامة النتائج السلبية، ولذلك يجب أن يتم اختيار اللاعبين الجدد بعناية شديدة.

كما يحسم المدير الفنى الجديد ملف التعاقد مع السورى مؤيد العجان، لاعب الزمالك السابق والوحدة السورى، والذى قطع مسؤولو الإسماعيلى شوطاً كبيراً لضمه خلال الأيام الماضية، حيث يعانى الفريق من نقص في مركز الظهير الأيسر، وأعلن مجلس الإدارة عن تعيين الفرنسى ديديه جوميز على رأس قيادة الدراويش الفنية خلفًا للصربى ميودراج يسيتش في الساعات الأولى من صباح أمس «الثلاثاء»، ويمتلك المدرب الفرنسى صاحب الــ49 عاما سيرة ذاتية قوية، حيث سبق له التتويج مع رايون الرواندى بالدورى وكأس رواندا، فضلا عن الوصول لنصف نهائى بطولة سيكافا للأندية.

كما حصل مع القطن الكاميرونى على بطولة الدورى موسمين متتاليين، وأيضاً كأس الكاميرون، بجانب التأهل لنصف نهائى كأس الكونفيدرالية، بجانب حصد المركز الثالث في الدور الثانى، والتأهل لدور ربع النهائى من الكونفيدرالية ونصف نهائى كأس الجزائر ضمن صفوف شبيبة قسطنطية، وحصد جوميز لقب الدورى الغينى مع فريق حوريا، إضافة لقيادتهم للوصول لدور المجموعات في كأس الكونفيدرالية 2019-2020.