شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية «الكاف» .. وسام فخر للسياحة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط حفاوة بالغة واستعدادات أسطورية أقيمت الثلاثاء ولأول مرة بسهل حشيش بالغردقة احتفالية الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكاف- بيك الباتروس للأفضل» لإعلان الفائزين بلقب الأفضل خلال عام 2019.

«أبو على»: التسويق علم له أصول وخبراتنا تؤهلنا للتميز العالمى.. «الزيات»: حدث دولى يمثل دعاية مجانية لمصر

يتنافس على اللقب كل من الثلاثى الأشهر بالقارة السمراء المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى والجزائرى رياض محرز، وبحضور العديد من الضيوف من مختلف أنحاء العالم فى مقدمتهم نجوم كرة القدم العالميون الحاليون والسابقون.. ولتنضم الاحتفالية إلى متوالية البدايات الجديدة والمتجددة التى تبشر بمستقبل واعد للسياحة المصرية يساهم فيه القطاع الخاص الوطنى مع مؤسسات الدولة فى إطار منظومة قومية محصنة بالانتماء والحماس والخبرة لوضع بذور النماء والرفاهية من خلال تسويق المنتج السياحى المصرى بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والهيكلية والمشاركة الفاعلة فى المعارض الدولية التى منحت مصر انطباعا عالميا رائعا عن الأمان والاستقرار فى مصر وتميز مقاصدها السياحية بأنماطها المختلفة.

ساديو مانى أثناء وصوله سهل حشيش

مسرح عائم وخيمة خارجية فى مارينا منتجع الباتروس سيتادل بسهل حشيش استقبل الحدث الرياضى الأبرز فى أفريقيا الذى تنظمه مصر لأول مرة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى لكرة ورجل الأعمال المصرى كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر الذى نجح فى الفوز باستضافة الاحتفالية فى إطار جهوده الدؤوبة للترويج للمقاصد السياحية المصرية من خلال استضافة مشاهير نجوم العالم فى مختلف المجالات بما لذلك من آثار إيجابية على تسويق مصر سياحيا وهو ما يطرح بقوة ضرورة تنسيق أكثر فاعلية ما بين القطاعين الخاص والعام ممثلا فى المستثمرين ومؤسسات الدولة لدعم وإقامة مثل هذه الفعاليات التى تستحوذ على اهتمام الجماهير فى كل مكان لتحقيق المزيد من الجذب السياحى للبلاد وأثر ذلك على الاقتصاد الوطنى باعتبار السياحة هى قاطرة النمو الاقتصادى بدفعها للعمل فى أنشطة أخرى عديدة.

قاعة الحفل

خبراء السياحة أعربوا عن تقديرهم لجهود الاقتصادى المصرى الوطنى كامل أبوعلى وعددوا الإيجابيات الناتجة عن هذه الجهود.. ففى البداية وصف محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة الشركات، المستثمر المصرى كامل أبوعلى برجل الدولة المحترف الذى يجيد التخطيط واستثمار خبراته والظروف المحيطة به لحصد مكاسب كبيرة له وللوطن، موضحا أن احتفالية الكاف الأفضل لعام 2019 حدث عالمى بارز وتنظيم مصر له بنجاح حقق لها المنافسة بجدارة فى تنظيم الفعاليات العالمية التى تستحوذ على معظمها الآن كل من الإمارات وقطر، مؤكدا أن ذلك يمنح شعورا بالفخر والحماس لكل مصرى خاصة العاملين فى قطاع السياحة باعتبار الحدث دعاية مكثفة للنشاط السياحى فى العالم كله. أضاف أنه رغم تنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية قبل 6 شهور إلا أن نجاح كامل أبوعلى فى استعادة جذب أنظار العالم وتسليط الضوء على مصر من جديد من خلال فاعلية «الكاف الأفضل 2019» يعد نجاحا كبيرا ويمثل إلحاحا محمودا ومطلوبا للدعاية لاسم مصر، معربا عن أمله فى تكرار ذلك باستمرار دون مرور فواصل زمنية كبيرة ما بين فعالية وأخرى لأن تكرارالتسويق لاسم مصر له انعكاس إيجابى كبير على متلقى الدعاية سواء عن طريق وسائل الإعلام النمطية أو الوسائل الحديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعى.

«فاروق»:كرة القدم لعبة جماهيرية جذابة.. واستضافة نجومها له مردود إيجابى Advertisements

وأوضح فاروق أن حضور النجوم والمشاهير من أبطال كرة القدم وهى اللعبة الأكثر جماهيرية فى العالم يعد دعاية مجانية يستقبلها بشغف كبير المعجبون بأبطال العالم الذين يتجاوز أعدادهم الملايين وهذا يكفى للغاية لجذب أعداد كبيرة منهم لزيارة مصر فيما بعد باعتبار أنها بلدا آمنا ومستقرا استطاع استقبال المشاهير فى أمان لتكريمهم وإبهارهم بمقاصدنا السياحية المتنوعة، مطالبا باستثمار هذا الحدث وغيره من الفعاليات التى تنظم على أرض بصورة منهجية مدروسة لتحقيق أقصى استفادة منها. وأكد أن العام الميلادى الجديد 2020 سوف يشهد صعود أسهم مدن مصرية عديدة كمقاصد سياحية مميزة مثل دهب وسيوة، فضلا عن مردود التطوير الجارى فى معظم المناطق السياحية المصرية فى شرم الشيخ والغردقة والعلمين وهو ما يستلزم تنويع الفعاليات وبرامج التسويق للمنتج السياحى المصرى، مشيرا إلى ما ذكر عن إنتاج شركة «نتفلكس» العالمية لفيلم تدور أحداثه فى سيوة، مؤكدا أن ذلك يعنى فرصا تلوح ومطلوب تعزيزها لدعم الدعاية الناعمة للسياحة فى مصر تجاوبا مع مؤشرات إيجابية تتوقع بلوغ عدد السياحة الوافدة خلال العام الجارى 2020 نحو 15 مليون سائح أجنبى.

كامل أبو على يتوسط رؤساء «اتحاد الكرة والكاف والفيفا»

بينما أكد إلهامى الزيات، الخبير السياحى، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقا أن لكرة القدم ونجومها فى مختلف أنحاء العالم جاذبية مميزة محل اهتمام الجماهير فى كل مكان لذلك فإن الحدث يمثل وسيلة رائعة للدعاية المجانية لمصر ومردودها كبير جدا على معدلات السياحة الوافدة، موضحا أن مثل هذه الأحداث تكاد تكون موسمية ولا تتكرر كثيرا لذلك من المهم للغاية استثمارها بشكل جيد وهو ما فعله رجل الأعمال كامل أبوعلى بكل اقتدار وهو ما يستحق التحية والتقدير.

ويرى الزيات أن تنظيم الحفل خرج بالشكل الذى يليق باسم مصر وبمكانتها كأكبر دولة إفريقية وفى ظل رئاستها للاتحاد القارى، مضيفا أن ذلك عزز سمعتها لدى الأفارقة والعالم وضاعف تقديرهم لها أضعافا كثيرة عندما شاهدوا حفل أمس والفعاليات التى جرت فى أجواء مثالية من الأمن والانضباط من الجميع وهو أمر ليس بالجديد على مصر التى طالما استضافت مناسبات كثيرة، مؤكدا أن مصر دائما ما تقبل التحدى وتعتلى قمة التفوق والنجاح وهو ما شاهده العالم أمس حيث صدرت شاشات التليفزيون للعالم رسالات مصرية بأنها جديرة بالثقة وتستحق الزيارة بل إن الباحثين عن المتعة والرفاهية والأمان فى العالم يجدر بهم زيارة الأراضى المصرية ومقاصدها.

وقال الزيات إن مؤشرات إيجابية توضح عودة السياحة الثقافية إلى مصر إلى سابق عهدها من أسواق عديدة خاصة أمريكا اللاتينية واليابان والصين ومع اقتراب المتحف الكبير أصبحت هناك فرص أفضل لتعظيم حصة مصر من السياحة العالمية من خلال تسويق جيد وبرامج غير نمطية، معربا عن اعتقاده بأن استضافة فعاليات دولية خاصة الرياضية منها قادرة على إكمال منظومة الدعاية بكفاءة لتحقيق الأهداف التى نصبو إليها.

ومن جانبه أكد كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، ومالك مجموعة بيك الباتروس أن الترويج السياحى علم له أصول هى حصاد تجارب ترسخت نتائجها على مر السنين ومن الطبيعى أن يلتزم بها ويعمل على تطبيقها كل من ينشر النجاح، قائلا إن الحدث الرياضى الإفريقى يتابعه أكثر من مليار و200 مليون شخص فى العالم وهذا كان منطلق اهتمامنا وحرصنا على استضافته فى مصر ودعوة نجوم الرياضة فى إفريقيا والعالم لحضوره لاستثمار ذلك فى الترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة فى منطقة البحر الأحمر.

أضاف أبوعلى لقد بذلنا كل ما فى وسعنا لإتمام استعدادنا لتنظيم هذا الحدث ليليق بمكانة مصر العالمية، وتلقينا دعما ومتابعة شخصية من أجهزة الدولة ومحافظ البحر الأحمر وهو ما ساهم بفاعلية فى ظهور الاحتفالية بصورة نفتخر بها، مشيرا إلى أن مصر حصدت فوائد عديدة وعلى قمة هذه الفوائد تقبع صورة ذهنية عن شموخ مصر وقدراتها واستقرارها حلت محل الصورة الذهنية السلبية التى رسبتها أحداث ما بعد عام 2011 عن مصر فى عيون العالم، ومع الانبهار العالمى بحسن التنظيم لحفل «الكاف» أمس الذى وصفه العالم بالأسطورى انهارت الصورة السلبية وارتقت مصر مرتبة عالمية رائعة فى النفوس لتشعل الحماس لزيارتها، مؤكدا أن المليارات لم تحقق هدفا مثل هذا بهذه الكفاءة والسرعة.

وطالب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر باستثمار كل حدث ممكن لدعوة الرموز العالمية اتساع المجال للإعلام الإلكترونى لاستغلال الحدث لإنتاج مزيد من جذب الأنظار إلى مصر لتنتعش السياحة، مؤكدا ضرورة تركيز الضوء على التفاصيل التى نشرها اللاعبون وضيوف الحفل على صفحاتهم وخواطرهم عن زيارتهم لمصر لزيادة التفاعل الجماهيرى فيها واستخدام ذلك فى الدعاية لمقاصد مصر السياحية بأشكال مبتكرة.