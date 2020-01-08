شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رفضه رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد العرض الرسمى الذي وصل للنادى من جانب رينجرز الاسكتلندى لاستعارة اللاعب في يناير الجارى، الأمر قوبل بالرفض من جانب الإدارة بالتفريط في اللاعب حاليًا للنقص الذي يواجهه الفريق في خط الهجوم ورحب مسؤولو الأبيض برحيله مع نهاية الموسم شرط أن يتناسب العرض مع اللاعب والنادى.

على جانب آخر، هدد مسؤولو الزمالك بالانسحاب من بطولة الدورى وذلك حال استمرار أخطاء التحكيم خلال الفترة المقبلة ورغبتهم في الاعتماد على حكام أجانب بسبب ما تعرض له الفريق خلال الفترة الماضية وعدم إيجاد حلول جذرية لمشاكل التحكيم حيث طالب مسؤولو القلعة البيضاء، بضرورة تطبيق تقنية الفيديو «الفار» باعتباره عاملا مساهما لتصحيح أخطاء التحكيم ومنح كل فريق حقه.

من ناحية أخرى، وجه مرتضى منصور رئيس النادى، رسالة هامة للاعبى الفريق قبل لقاء زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر لها بعد غد الجمعة، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا، وأكد على ثقته في قدراتهم بتحقيق الانتصار ومواصلة العروض الإيجابية.

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وقال مرتضى للاعبيه: «لو لعبتم كل مباريات إفريقيا بروح وإصرار لقاء طنطا الأخير سنتوج ببطولة إفريقيا وعليكم المقاتلة والتركيز في كل لقاء»، وشدد على أن الإدارة ستوفر لهم كل شىء وستذلل كل العقبات أمامهم وعليهم فقط التفكير في الملعب وتحقيق الانتصارات.

وأشار إلى أن الزمالك يمتلك الأفضلية على بطل زامبيا من كل الجوانب الفردية والجماعية وكان قريبا من تحقيق الفوز عليهم في المواجهة الماضية بزامبيا وعليهم أن يستفيدوا من حضور الجماهير في زيادة الضغط على المنافس.

على الجانب الآخر، أعطى رئيس النادى تعليماته باستقبال بعثة نادى زيسكو بشكل مميز وتوفير كل العقبات أمامهم والاتفاق على كل الترتيبات الخاصة بملاعب التدريب وفندق الإقامة لهم على أن يخوضوا مرانهم غدًا الخميس على ملعب السلام كما هو متبع من جانب لوائح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

في نفس السياق، واصل الفريق استعداداته لمواجهة زيسكو الزامبى، واطمأن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على جاهزية جميع اللاعبين، عقب تأكد مشاركة حازم إمام بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بشد في عضلة السمانة خلال مواجهة الإنتاج الحربى، وغاب عن الثلاث مباريات الأخيرة أمام زيسكو وأسوان وطنطا، حيث إنه استقر على إعادة اللاعبين الكبار في اللقاء.