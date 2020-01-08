شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عشاء إنفانتينو مع أبوريدة في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب السويسرى جيان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، من فاطمة سامورا، السكرتير العام لـ«فيفا»، سرعة الانتهاء من تعديل لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة التى سيعمل بها خلال انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

جاء ذلك خلال حفل العشاء الذى أقامه كامل أبوعلى، رئيس اللجنة المنظمة لحفل اختيار أفضل لاعب فى إفريقيا 2019، فى حضور كل من جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وفاطمة سامورا السكرتير العام لـ«فيفا»، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، وهانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ورئيس اتحاد الكرة الأسبق وعمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لأتحاد الكرة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن حفل العشاء الذى أقيم بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة الغردقة استغرق ساعتين بعدما بدأ بتواجد الحاضرين فى التاسعة والنصف مساء حتى الحادية عشرة والنصف، ولم يتم السماح خلالها لأى من المدعوين أو رجال الإعلام الذين تواجدوا لتغطية احتفالية أفضل لاعب فى إفريقيا.

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ووفقا لمصدر مطلع، فإن السويسرى إنفانتينو أبدى حفاوة كبيرة بتنظيم احتفالية الأفضل بمدينة الغردقة، مؤكدا أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية تنظيم 3 مسابقات كبرى، وساعدت الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» فى نجاح بطولتى أمم إفريقيا التى أقيمت فى مصر 2019، وبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت فى القاهرة على ملعبى استاد القاهرة واستاد السلام والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، لافتا إلى أن مصر أبهرت العالم من خلال التنظيم المتميز للبطولتين المختلفتين أو احتفالية الأفضل.

وشهدت جلسة العشاء مطالبة «إنفانتينو» لـ«سامورا» بضرورة الانتهاء من لائحة النظام الأساسى، بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» حتى تتمكن الجمعية العمومية من اختيار مجلس منتخب لمدة أربع سنوات مقبلة عقب انتهاء فترة اللجنة المؤقتة بالجبلاية.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن «إنفانتينو» استفسر من هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن نيته فى الترشح فى انتخابات الجبلاية المقبلة من عدمه، لكن الأخير لم يفصح عن نيته خلال الجلسة، على أساس أنه لم يستقر بشكل نهائى على اتخاذ القرار وفقا لرؤية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وشدد «إنفانتينو» خلال الجلسة على اهتمامه بنشر كرة القدم فى كل دول إفريقيا، لافتا إلى أن كرة القدم ستساعد الدول الفقيرة فى إفريقيا على الخروج من الأزمات والمشاكل التى تعانى منها فى الفترة السابقة، وأوضح أنه يضع فى سياسته ضرورة الاهتمام بنشر كرة القدم فى كل أرجاء العالم وليس فى القارة السمراء فقط، حيث إن إفريقيا اجتاحت الدوريات العالمية فى السنوات السابقة ولابد من زيادة الاهتمام بها.

كانت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة قد واصلت جلساتها فى الفترة الأخيرة وإعدادها لائحة النظام الأساسى التى ستشهد إضافة بند عدم السماح لعضوية مجلس الإدارة بالترشح فى حالة تعارض مصالحه الخاصة مع عضويته بالجبلاية، فضلا عن زيادة عدد مقاعد المرأة بالمجلس إلى مقعدين.