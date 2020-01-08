شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكثف مفاوضاته لضم ميدو جابر وعبد الرسول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى المصرى صفحة مباراته مع الإنتاج الحربى، في الجولة الثانية عشرة من الدورى الممتاز، وواصل مرانه دون راحة بعد العودة إلى بورسعيد، استعدادا لمواجهته المرتقبة مع بيراميدز في إطار دورى المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي تقام بينهما على استاد الدفاع الجوى بحضور 50 مشجعا بناء على التعليمات الأمنية.

كان مجلس إدارة النادى المصرى قد قام مؤخرا بصرف مليون وسبعمائة ألف جنيه قيمة جزء من التعاقدات للاعبيه من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الكونفيدرالية.

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يأتى هذا في الوقت الذي فوض فيه النادى المصرى المحامى نصر عزام لإنهاء مشكلة لاعبه السنغالى «شيخ موكورو» لدى «فيفا»، وكان اللاعب ضمن صفوف نادى الهلال السودانى الذي قام بتجميد نشاطه وبناء عليه وقع اللاعب للنادى المصرى إلا أن النادى السودانى عاد مرة أخرى واستأنف النشاط الكروى وطالب بعودة اللاعب رغم رفض الأخير وتمسكه بسداد الشرط الجزائى لإنهاء إيقافه لدى «فيفا»، وبات اللاعب جاهزا للمشاركة في حال نجاح نصر عزام في مساعى دفع الشرط الجزائى وإحضار ما يفيد برفع الإيقاف عنه.

على صعيد آخر، ينتظم في تدريبات المصرى اللاعب بهاء مجدى، الذي بات جاهزا للمشاركة أمام بيراميدز، كما انتظم في التدريبات أيضا اللاعب خالد مصطفى، القادم من نادى الزمالك، ولم يشارك منذ بداية الموسم مع الفريق.

في الوقت الذي تأكد سفر نجم وسط الفريق عماد فتحى إلى ألمانيا الأسبوع المقبل لإجراء جراحة الرباط الصليبى لدى أحد المتخصصين الألمان، في نفس السياق، دخل مسؤولو المصرى في سباق مع الزمن لإنهاء عدد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم صفوف الفريق بناء على طلب إيهاب جلال، المدير الفنى، الذي يبحث عن لاعبين في مراكز قلب الدفاع وصانع ألعاب والمهاجم الصريح، وتدور حاليا محاولات مكثفة للحصول على خدمات ميدو جابر لاعب المقاصة، وأحمد عبدالرسول لاعب بتروجيت. من ناحية أخرى، تنتظر جماهير بورسعيد أعمال البدء في استاد النادى المصرى الجديد خلال الساعات القليلة القادمة بتكلفة 600 مليون جنيه يتم اقتسامها بين محافظة بورسعيد بعد موافقة المحافظ اللواء عادل الغضبان مع وزارة الشباب والرياضة، على أن يتم إعداده وتجهيزه على أحدث النظم العالمية وفقا لتأكيدات مسؤولى النادى.