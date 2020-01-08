شكرا لقرائتكم خبر عن «العنصرية» الفرصة الأخيرة لانتقال «اليكى» للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجددت الآمال لدى مسؤولى النادى الأهلى من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيرى، بليسنج اليكى، لاعب لوزيرن السويسرى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على طلب من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، وذلك بعدما تمسك اليكى بالرحيل عن فريقه بسبب العنصرية وسوء المعاملة من جانب جماهير لوزيرن خلال الفترة الماضية.

وهو الأمر الذى يدعم موقف الأهلى فى التعاقد مع اللاعب، الذى تلقى مكالمة هاتفية من فايلر طالبه فيها بالانتقال للنادى الأهلى، مؤكدًا له أن الوضع فى مصر سيساعده على التألق واستعادة مستواه المعهود، خصوصًا بعدما غاب اللاعب عن المشاركة بشكل أساسى مع لوزيرن فى الفترة الماضية.

ووضعت لجنة التخطيط ضمن خيارات المهاجم الإفريقى الجديد لاعبا فى الدورى الألمانى، يتكتم مسؤولو النادى على تفاصيله لضمان نجاح التعاقد معه فى حال تعثر التفاوض مع اليكى، فى الوقت الذى دخل فيه المهاجم السورى عمر السومة لاعب أهلى جدة السعودى ضمن الحسابات، ولكن تمسك «فايلر» بالتعاقد مع «اليكى» أرجأ التفاوض مع جميع البدائل لحين وضوح الموقف النهائى لمهاجم لوزيرن.

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من جهة أخرى، تطير بعثة الفريق الكروى برئاسة إبراهيم الكفراوى، عضو مجلس الإدارة، فجر اليوم «الأربعاء» إلى زيمبابوى، لمواجهة فريق بلاتينيوم المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المفترض أن تصل بعثة الفريق إلى هرارى عاصمة زيمبابوى بعد التوقف ترانزيت فى مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أن يكون فى استقبالها فى مطار هرارى كلا من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، اللذين سبقا البعثة إلى هناك الاثنين الماضى.

فيما خاض حسين الشحات تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى. وأوضح الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى وتعافيه تماما من الإصابة.

غاب «الشحات» عن مباراتى الأهلى الأخيريتين أمام مصر المقاصة ونادى اف سى مصر، بسبب إصابته بإجهاد شديد فى العضلة الضامة. فى سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادى، رفع قيمه العضوية إلى 750 ألف جنيه بداية من إبريل المقبل، وفتحت إدارة النادى الباب أمام الراغبين فى الحصول على عضوية النادى، قبل تفعيل قرار زيادة العضوية، وحرص مجلس الإدارة على تقديم العديد من المزايا، والتسهيلات والعروض المميزة للراغبين فى الحصول على العضوية قبل تفعيل قرار زيادة الرسوم، من بينها «العضوية المجمعة» للبنوك والمؤسسات، وعروض التقسيط للأفراد العاديين.

وتبلغ قيمة العضوية حاليا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع الفروع، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و200 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة، أما بالنسبة للمؤهل دون العالى، فتبلغ قيمة العضوية 600 ألف جنيه لجميع الفروع و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و300 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة، ومن المقرر أن تصل قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة إلى 750 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و250 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة، أما بالنسبة للمؤهل دون العالى، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة وتسرى القيمة الجديدة للعضوية اعتبارًا من 1/4/2020.