شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يتوّج بجائزة أفضل هدف في إفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توّج رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري وفريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل هدف في أفريقيا عام 2019 عن هدفه في شباك نيجيريا بالدور نصف النهائي من النسخة الأخيرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019، والتي أقيمت فعالياتها في مصر. الجدير بالذكر أن محرز، نجح في تسجيل هدفه في شباك نيجيريا من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

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