شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يهنئ ساديو ماني: «زئيره يدوي في أرجاء القارة معلنًا أنه الأفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ نادي ليفربول الأنجليزي، لاعبه ساديو ماني، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. وكتب الحساب الرسمي للنادي على «تويتر»: «زئيره يدوي في أرجاء القارة معلنًا أنه الأفضل! ????????، تهانينا لأسد التيرانجا ساديو ماني، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الأولى».

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