ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

تستضيف مصر مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الجونة بالغردقة، حفل الأفضل في إفريقيا 2019، للإعلان عن جوائزها للمتنافسين عليها للعديد من اللاعبين والمدربين.



حيث توج ساديو ماني، نجم ليفربول والمنتخب السنغالي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019.

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وتنافس ساديو ماني، مع محمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول ورياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري.

وحقق ماني رفقة ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما توج هدافًا للدوري الإنجليزي العام الماضي رفقة محمد صلاح وبيير أوباميانج مهاجم آرسنال، برصيد 22 هدفًا لكل منهما.

كما قاد منتخب بلاده إلى الوصول للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي فازت الجزائر بلقبها.

وكان الدولي المصري محمد صلاح قد توج بلقب الأفضل في إفريقيا في العامين الماضيين من قبل الاتحاد الإفريقي بعد تألقه مع روما وليفربول، ومُساهمته في وصول منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.