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شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقام 8 مباريات بدوري أبطال افريقيا هذا الأسبوع بواقع مبارتين يوم الجمعة و 6 مباريات يوم السبت، ضمن الجوله الرابعة من دور المجموعات.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
و سيلعب النادي الأهلي يوم السبت امام بلاتينيوم الزمبابوي في تمام الساعه 3 بتوقيت القاهرة بملعب " بلاتينيوم ستاديوم"، و كان تفوق المارد الأحمر على نفس الفريق في الجوله الماضيه و فاز 2/0، و أحرز وليد سليمان الهدفين حينها.
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