شكرا لقرائتكم وليد سليمان نسر شهر ديسمبر بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر أفضل لاعب عن شهر ديسمبر الماضي بفضل المستوي المتميز الذي ظهر عليه اللاعب على مدار الشهر الماضي.

وعلقت صفحة الأهلي عبر تويتر على اختيار وليد سليمان "نسر شهر ديسمبر" قائلة، " إليكم نسر شهر ديسمبر هو لاعبنا وليد سليمان.. تهانينا.. 6 مباريات.. ٢٨٤دقيقة.. 3️ هدف".

ويحتل وليد سليمان صدارة هدافي الأهلي برصيد 5 أهداف منهم ثلاثية في مرمى الجونة ويقدم مستويات طيبة مع المارد الأحمر رغم عدم مشاركته الأساسية في كل مباريات فريقه هذا الموسم.

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ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري بتحقيق الفوز في 10 مباريات بالعلامة الكاملة ولا يزال تتبقى له مباراتين مؤجلتين.

كما يتربع الأهلي على قمة أفضل هجوم في الدوري، بعدما سجل لاعبيه 28 هدفا في نسخة الموسم الحالي، وكذلك أفضل دفاع بعدما استقبلت شباكه هدفين فقط في مباراتي أسوان واف سي مصر.