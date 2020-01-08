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شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020.. تفاصيل رحلة الأحمر إلى زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 6 – 1 – 2020 العديد من الأحدداث، خاصة ما يخص رحلة سفر الفريق الأحمر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتنيوم في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
يواصل حسين الشحات، لاعب وسط النادي الأهلي، اليوم تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه تماما من الإصابة.
قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي، اصطحاب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق في رحلة زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم ببطولة أفريقيا بعد تعافي الحارس من الأصابة التى تعرض لها مؤخراً في السمّانة ، وغاب شريف إكرامي عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة ، وينتظم شريف إكرامي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بدءا من غدٍ الأربعاء.
أطلقت السفارة المصرية بزيمبابوي تحذيراتها لبعثة فريق الاهلي من الأمطار الغزيرة التى تهطل خلال الأيام الحالية على مدينة بولا وايو حتى يستعد المارد الأحمر لهذا الأجواء المُمطرة قبل مواجهة فريق بلاتينيوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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