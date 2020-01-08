شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020.. تفاصيل رحلة الأحمر إلى زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 6 – 1 – 2020 العديد من الأحدداث، خاصة ما يخص رحلة سفر الفريق الأحمر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتنيوم في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يواصل حسين الشحات، لاعب وسط النادي الأهلي، اليوم تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه تماما من الإصابة. قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي، اصطحاب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق في رحلة زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم ببطولة أفريقيا بعد تعافي الحارس من الأصابة التى تعرض لها مؤخراً في السمّانة ، وغاب شريف إكرامي عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة ، وينتظم شريف إكرامي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بدءا من غدٍ الأربعاء. Advertisements

نادي بلاتينوم ضد الأهلي .. تفاصيل رحلة البعثة الحمراء إلى زيمبابوي

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة إلى مطار القاهرة في الثانية عشرة منتصف الليل، استعدادا للسفر إلى زيمبابوي فجر الاربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم في دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا، والتى يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق إلى الفوز بها من أجل تدعيم حظوظ فريقه للتأهل إلى الدور التالي.

سيد عبد الحفيظ يؤكد صعوبة مواجهة الأهلى أمام بلايتينوم بزيمبابوى

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية وصعوبة مواجهة الأهلي المقبلة أمام بلاتينيوم، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في زيمبابوي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الأهلي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلاتينيوم، بعد اشتداد المنافسة وتقارب فرص الصعود لدور الثمانية مع معظم فرق المجموعة.

أطلقت السفارة المصرية بزيمبابوي تحذيراتها لبعثة فريق الاهلي من الأمطار الغزيرة التى تهطل خلال الأيام الحالية على مدينة بولا وايو حتى يستعد المارد الأحمر لهذا الأجواء المُمطرة قبل مواجهة فريق بلاتينيوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.