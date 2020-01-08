شكرا لقرائتكم هاني أبو ريدة: يجب منح جائزة هذا العام لمن يستحقها قبلي، إلى فخامة رئيس الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، عن سعادته بفوز اتحاد الكرة المصري بجائزة الأفضل داخل قارة إفريقيا عام 2019، في حفل الأفضل داخل القارة السمراء، المقام في سهل حشيش بالغردقة، موجها الشكر إلى أحمد أحمد رئيس كاف، متمنيا لكل الضيوف إقامة سعيدة في مصر، وقال أبو ريدة في تصريحاته عقب تتويجه بالجائزة: "يشرفني الوقوف أمامكم للمرة الثانية خلال 3 سنوات فقط، أخبروني أنه تم منح اتحاد الكرة المصرى الجائزة هذا العام، نظرا للجهود المبذولة في تنظيم أفضل نسخة من بطولة الأمم الإفريقية عبر التاريخ، في صيف 2019 الماضي، بالإضافة إلى الإعداد الجيد لمنتخبنا الأوليمبي وفوزه ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة".

وأضاف أبو ريدة: "فزنا بهذه الجائزة في المرة الأولى قبل سنتين، نظرا للجهود المبذولة في تعظيم المشاركة المجتمعية في كرة القدم، والنجاح في تأهل منتخب مصر إلى بطولة الأمم الأفريقية 2017 في الجابون، بعد غياب دام ثلاث نسخ متتالية، والوصول إلى نهائي هذه البطولة في نفس الوقت، وكذلك النجاح في التأهل إلى كأس العالم بروسيا، بعد غياب 28 سنة عن البطولة الأهم عالميا".

وعاد ليقول" "يجب منح جائزة هذا العام لمن يستحقها قبلي، إلى فخامة رئيس الدولة، السيد عبد الفتاح السيسي، ومن بعد سيادته، جميع المسئولين بالدولة المصرية، وخاصة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وصديقي العزيز الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.. لقد نجحوا في فعل المستحيل لإعادة بناء وتجديد الملاعب في غضون 5 أشهر فقط من إعلان قرار كاف بأن مصر ستكون البلد المضيف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019".

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وأكمل: "أريد أن أقدم هذه الجائزة إلى جميع مسئولي الأمن المصريين، لما بذلوه من جهود مذهلة لتأمين هذا الحدث الضخم، ليؤكدوا للعالم بأسره أن مصر ستبقى إلى الأبد أرض الأمن والسلامة والأمان".

وأنهى حديثه قائلا: "أقدم هذه الجائزة لزملائي في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، وأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك أخص بها أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، والمتطوعين المذهلين، وجماهير كرة القدم المصرية الذين احتضنوا نظرائهم من أفريقيا والعالم وقدموا نموذجا رائعا ومثاليا في تشجيع وعشق وطنهم،وأنهى حديثه بشكر رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد على هذه الجائزة وزملائه رؤساء اتحادات القارة، وتمنى لهم كل التوفيق من أجل مستقبل لامع لكرة القدم في إفريقيا،

وتمنى عاماً سعيداً لجميع أفراد أسرة كرة القدم في جميع أنحاء العالم بقيادة رئيس FIFA السيد جياني إينفانتينو، وتسلّم أبوريدة جائزة افضل اتحاد كرة في أفريقيا بأعتباره كان رئيساً للأتحاد خلال الفترة التى توّلي فيها رئاسة إتحاد الكرة خلال فترة تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019.