شكرا لقرائتكم ساديو ماني: سعيد بحصولي على الجائزة واهديها لأهلي وجميع المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه النجم السنغالي ساديو ماني، الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، الشكر للشعب المصري بسبب دعمه له خلال الفترة الماضية، وكذلك للقائمين على جائزة الأفضل في افريقيا 2019 التى أقيمت اليوم بالغردقة.

قال ساديو ماني خلال كلمته بعد استلام الجائزة: "مساء الخير على جميع الحاضرين أنا اليوم سعيدا بوجودي بينكم ، أهدي هذه الجائزة إلى عائلتي وإلى فريقي وأهديها إلى جميع المصريين هنا، وكذلك مدربي وأصدقائي الذين دعموني في الفريق ليفربول ، انه حقا يوما عظيما لي".

أضاف: "حقا سعيد لوجودي هنا وحصولي على الجائزة، أتحدث الآن إلى ابناء السنغال ، لقد وعدتهم في العام الماضي أنني سأفوز بالجائزة، وخاصة أبناء قريتي التي ولدت فيها، شكرا جزيلا لكم وللشعب المصري".

وحصد ماني، جائزة أفضل لاعب عن قارة إفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز.

وحضر ساديو ماني الحفل الذي أقيم اليوم فى مدينة الغردقة بمصر وتسلم الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في الوقت الذى غاب في محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل.

Advertisements

وكان محمد صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في العامين الأخيرين 2017 و2018 ، بينما حصل محرز على الجائزة في عام 2016.

ونجح ساديو ماني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2019 ، وقاد منتخب السنغال للوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا التى أقيمت في مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بنتيجة 1-0.

النجم السنغالي ساديو ماني خلال عام2019 شارك مع ليفربول في 52 مباراة، سجل 31 هدفا وصنع 13 آخرين، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده السنغالي خاض 11 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 3، واستطاع قيادة أسود التيرانجا للتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا ولكن لم يحصد اللقب بعدما خسر منتخب بلاده أمام الجزائر بهدف دون رد.