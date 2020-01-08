البلايلي أفضل لاعب محلي في إفريقيا 2019

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توج اللاعب الجزائري الدولي يوسف البلايلي نجم فريق الترجي التونسي سابقا وأهلي جدة السعودي حاليا يوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالأندية الإفريقية لعام 2019 . وأعلن فوز البلايلي بالجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية. وتفوق البلايلي على الدوليين التونسي أنيس البدري نجم الترجي التونسي والمصري طارق حامد نجم الزمالك المصري واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

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