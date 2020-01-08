شكرا لقرائتكم السوبر الإسباني: 3 مليارات ونصف تركض في "الجوهرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة قرابة الـ 3 مليارات ونصف المليار يورو، عندما يستضيف مباريات السوبر الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد ضد فالنسيا يوم الأربعاء في نصف النهائي، بينما يواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد يوم الخميس، على أن يقام النهائي يوم الأحد المقبل.

ويعتبر برشلونة أغنى ناد في إسبانيا بقيمة تسويقية تصل إلى مليار و80 مليون يورو، مقابل مليار و70 مليون يورو لريال مدريد، فيما تصل قيمة أتلتيكو مدريد إلى 835 مليون يورو، وفالنسيا إلى 509 ملايين يورو.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي "32 عاما" اللاعب الأغلى، إذ تصل قيمته السوقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" إلى 140 مليون يورو، ويأتي خلفه زميله الفرنسي غريزمان بالإضافة إلى البلجيكي هازارد لاعب ريال مدريد بـ 120 مليون يورو، علما بأن الأخير لن يشارك في البطولة بسبب الإصابة.

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وتعد قيمة برشلونة الأعلى بالنسبة لحراس المرمى، إذ تصل إلى 108 ملايين يورو، ويأتي ريال أتلتيكو مدريد ثانيا بـ 101 مليون يورو، ثم ريال مدريد ثالثا 71 مليون يورو، وفالنسيا 25 مليون يورو.

وعلى مستوى خط الدفاع، يتفوق ريال مدريد في القيمة السوقية للمدافعين حيث تصل إلى 283 مليون يورو، مقابل 257 مليون يورو لبرشلونة، و242 لأتلتيكو مدريد، و146 مليون يورو بالنسبة لمدافعي فالنسيا.

وبالنسبة للاعبي خط الوسط، فإن مجموع القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد في هذا المركز هو الأعلى للأندية المشاركة في السوبر "300 مليون يورو"، ويأتي ثانيا بطل الدوري الإسباني برشلونة 284 مليون يورو، ثم أتلتيكو مدريد 240 مليون يورو، وبعده فالنسيا الحاصل على لقب كأس الملك بـ 157 مليون يورو.

ويتفوق خط هجوم برشلونة على الأندية الثلاثة الأخرى في القيمة السوقية، مستفيدا من تواجد ميسي وغريزمان وسواريز وعثمان ديمبيلي "425 مليون يورو"، ويأتي ثانيا مهاجمو ريال مدريد 416 مليون يورو، وثالثا أتلتيكو مدريد 252 مليون يورو، وفالنسيا 181 مليون يورو.