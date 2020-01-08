رد فعل محمد صلاح بعد إعلان فوز «ساديو ماني» بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

هنأ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، زميله ساديو مانى، على حصوله على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، فى الحفل الذى أقيم بمدينة الغردقة مساء اليوم
حيث نشر محمد صلاح عبر حسابه فى خاصية "ستورى"على إنستجرام صورة لزميله السنغالى ساديو مانى، وعلق عليها "congratulations bro".
وفاز النجم السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 للمرة الأولى فى تاريخه، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" الذى أقيم فى مدينة الغردقة بحضور كبار الشخصيات الرياضية سواء الرسمية أو نجوم كرة القدم.
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