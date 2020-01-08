رسميًا.. ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019

فاز السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، فريق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ونافس ساديو ماني على جائزة الأفضل في أفريقيا زميله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

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