زيدان قبل السوبر الإسباني: "لسنا هنا في نزهة"









اسماء السيد - أكد مدرب ريال مدريد الاسباني، الفرنسي زين الدين زيدان أنه لم يأت الى السعودية مع فريقه "في نزهة" عشية مواجهته لفالنسيا في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم الاربعاء في جدة.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي الثلاثاء "إنها النسخة الاولى التي تقام فيها (الكأس السوبر) في السعودية وهذه المسابقة تشكل املا كبيرا. نحن هنا من اجل التتويج بها وليس في نزهة. انها مسابقة مهمة وسنبذل قصارى جهودنا لخوض مباراة كبيرة غدا (الاربعاء)".

وتابع "كل مباراة تعتبر فريدة، الامر ليس مماثلا كما لو انها مباراة في الدوري الاسباني. كلانا يلعب خارج قواعدنا، انها مباراة واحدة، ثمة مصابون، كل شيء يتغير باستثناء عقليتنا".

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وأوضح زيدان (47 عاما) "ليس هناك من مرشح، فالفرق الاربعة المشاركة هنا مرشحة لاحراز اللقب. الامر الوحيد الذي نفكر به هو مباراتنا غدا. انها مباراة في نصف النهائي لكن بالنسبة الينا فهي المباراة النهائية".

ويغيب عن النادي الملكي اكثر من لاعب لا سيما في الجبهة الهجومية حيث لم يكن البلجيكي ادين هازار والفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بايل ضمن عداد الفريق الذي سافر الى السعودية لاصابات مختلفة.

ويلتقي ريال مع فالنسيا الاربعاء على أن يتواجه برشلونة وأتلتيكو مدريد الخميس في نصف النهائي الثاني.