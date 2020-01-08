شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأهلى سدد 15 مليون جنيه قبل قيد كهربا فى قائمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى سدد ما يقرب من 15 مليون جنيه نقدا قبل الموافقة على قيد اللاعب محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى، بعدما قرر اتحاد الكرة عدم السماح لأى ناد بالقيد إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة على الأندية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى بعد مراجعة الإدارة المالية، تبين أحقية اتحاد الكرة لديه فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأهلى.

وأنهى النادى الأهلي إجراءات قيد محمود كهربا في صفوف القلعة الحمراء رسميا بعد سداد المتأخرات على النادى، وتواجد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، فى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لإنهاء إجراءات قيد كهربا، بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.

وعقد مرجان جلسه مع وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرك جلسة للتشاور حول هذه الأمور ومحاولة إنهائها حتى يتم قيد اللاعب رسميا فى القائمة الحمراء بعد وصول البطاقة الدولية رسميا.

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وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، مؤخرا، وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد من أفيش البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر، على أن يتم قيد اللاعب رسميا فى قائمة الأهلى الشتوية اليوم الأحد ليصبح من حقه المشاركة فى مباريات الدورى اعتبارا من مباراة اليوم أمام نادى مصر فى الأسبوع الـ12.

وأعلن النادى الأهلى أيضا عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.

وأكد عبد الحفيظ تقديره الكامل لسعد سمير، حيث سيتم قيد كهربا بدلا منه، كون سعيد سمير أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.