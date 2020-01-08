اتحاد الكرة: الأهلى سدد 15 مليون جنيه قبل قيد كهربا فى قائمته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى سدد ما يقرب من 15 مليون جنيه نقدا قبل الموافقة على قيد اللاعب محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى، بعدما قرر اتحاد الكرة عدم السماح لأى ناد بالقيد إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة على الأندية.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى بعد مراجعة الإدارة المالية، تبين أحقية اتحاد الكرة لديه فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأهلى.
وعقد مرجان جلسه مع وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرك جلسة للتشاور حول هذه الأمور ومحاولة إنهائها حتى يتم قيد اللاعب رسميا فى القائمة الحمراء بعد وصول البطاقة الدولية رسميا.
وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، مؤخرا، وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد من أفيش البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر، على أن يتم قيد اللاعب رسميا فى قائمة الأهلى الشتوية اليوم الأحد ليصبح من حقه المشاركة فى مباريات الدورى اعتبارا من مباراة اليوم أمام نادى مصر فى الأسبوع الـ12.
وأعلن النادى الأهلى أيضا عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.
وأكد عبد الحفيظ تقديره الكامل لسعد سمير، حيث سيتم قيد كهربا بدلا منه، كون سعيد سمير أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.
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