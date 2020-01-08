7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7/1/2020، العديد من الأخبار المهمة والتى جاء فى مقدمتها، المهندس هانى أبو ريدة عضو المجلس التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، أعرب عن سعادته بفوز اتحاد الكرة المصرى بجائزة الأفضل داخل قارة أفريقيا عام 2019 أبو ريدة: الدولة المصرية والجماهير هم من يستحقون جائزة الأفضل فى أفريقيا أعرب المهندس هانى أبو ريدة عضو المجلس التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، عن سعادته بفوز اتحاد الكرة المصرى بجائزة الأفضل داخل قارة إفريقيا عام 2019 ساديو مانى أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 حصد النجم السنغإلى ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب عن قارة إفريقيا لعام 2019 لأول مرة فى مسيرته، متفوقا على زميله بألفريق النجم المصرى محمد صلاح إنفانتينو يوجه رسالة للعالم من الغردقة: لازم تزورا مصر لأنها بلد جميل وعظيم انفانتنيو رئيس ألفيفا يوجه رسالة إلى العالم بشأن مصر ويطالب الجميع بزيارتها. أحمد أحمد: تنظيم حفل جوائز "كاف" مبهر.. ومصر بلد رائع وجميل أعرب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن شعوره بألفخر بالتواجد فى مصر وتحديدًا فى الغردقة، لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا المصرى يتعادل مع الإنتاج الحربى 1/1 تعادل المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الثانية عشر للدورى . رسميًا.. كاف يرفض نقل مباراة الزمالك وزيسكو لاستاد القاهرة تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يفيد برفض الأخير طلب نادى الزمالك بنقل مباراته المقبلة أمام زيسكو يونايتد الجمعة المقبل Advertisements الجونة يتعادل مع أسوان فى مباراة مثيرة تحكيمياً بالجولة 12 فى الدورى استطاع فريق الجونة انتزاع نقطة ثمينة من نادى أسوان، بعد انتهاء اللقاء الذى جمع ألفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام. تعرف على قيمة الشرط الجزائى فى عقد جوميز مع الإسماعيلى علم ”الخليج 365” أن النادى الإسماعيلى اتفق مع مدربه ألفرنسى الجديد ديديه جوميز على قيادة الدرأويش فنياً لمدة موسم ونصف الموسم. الأندية فى اجتماعها بنادى الزمالك تطالب بالتكاتف لحل الأزمات بدأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اجتماعه المنعقد حاليا بمقر النادى بميت عقبة بالمطالبة بصعود أربعة أعضاء للمنصة. محمود عاشور حكمًا لمباراة إنبى والاتحاد.. والحنفى للطلائع والحدود لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تعلن أسماء حكام مباريات غدا الاربعاء ضمن الاسبوع الثانى عشر من الدورى الممتاز منتخب اليد يخسر أمام السويد فى ختام وديات الاستعداد لأمم أفريقيا خسر منتخب رجال كرة اليد الأول بقيادة مديره ألفنى الإسبانى جارسيا من نظيره السويدى بنتيجة 27 /24 فى إطار ثانى وديات المعسكر الذى يخوضه ألفراعنة فيديو.. بيراميدز يهزم الإسماعيلى فى الدورى بهدف دودو الجباس فاز فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف سجله دودو الجباس، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الـ12 بالدورى.

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