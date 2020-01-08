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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2019 شهدت العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: الأهلى يرفع قيمة العضوية إلى 750 ألف جنيه أول أبريل تقدم إدارة النادى الأهلى العديد من المزايا والتسهيلات والعروض المميزة للراغبين فى الحصول على العضوية قبل تفعيل قرار زيادة الرسوم، من بينها "العضوية المجمعة" للبنوك والمؤسسات، وعروض التقسيط للأفراد العاديين قبل تفعيل قرار زيادة العضوية اعتبارا من أبريل المقبل.

عبد الحفيظ وسمير عدلى يستقبلان بعثة الأهلى فى زيمبابوى تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة فى الـ12 منتصف الليل؛ استعدادا للسفر إلى زيمبابوى فجر الأربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم، حيث تصل بعثة الأهلى إلى هرارى عاصمة زيمبابوى بعد التوقف ترانزيت فى مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. Advertisements 3 نجوم مرشحون لتدعيم هجوم الأهلي بعد تعثر صفقة ايليكي ما زال التعاقد مع المهاجم الأجنبي الجديد يتصدر الملفات الكروية داخل النادي الأهلي وبالتحديد داخل لجنة التخطيط الحمراء، التي ترغب في تلبية احتياجات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أكد أنه بحاجة لمهاجم جديد رغم التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا في صفقة انتقال حر ولمدة 4 سنوات ونصف، في الوقت الذي لا يحق للأهلي سوى التعاقد مع لاعبين اثنين وفقًا للوائح لجنة المسابقات باتحاد الكرة هذا الموسم، في الوقت الذي تعثرت في الساعات الأخيرة مفاوضات ضم النيجيري اليكي مهاجم لوزيرن السويسري. سفارة مصر فى زيمبابوى تحذر بعثة الأهلى من الأمطار قبل مواجهة بلاتينيوم حذرت السفارة المصرية بزيمبابوى بعثة فريق الأهلى من الأمطار الغزيرة التى تهطل خلال الأيام الحالية على مدينة بولا وايو، قبل مواجهة فريق بلاتينيوم السبت المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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