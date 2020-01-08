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سمير كمونة مديرا فنيا لجمهورية شبين خلفا للرشيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة جمهورية شبين برئاسة أحمد الخشن مع سمير كمونة نجم الأهلى الأسبق لتدريب الفريق خلفًا لـ"نانى" الرشيدى المدير الفنى السابق لأبناء المنوفية الذى رحل بعد خسارته فى الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شىء وتجمد رصيد شبين عند 14 نقطة، وقاد سمير كمونة قاد شبين الموسم الماضى خلفًا لمحمد عامر ونجح فى قيادة الفريق بالبقاء بدورى القسم الثانى.

 

وكان فريق جمهوية شبين قد خسر في ملعبه من سيراميكا كليوباترا ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة وبفارق ثمانى نقاط عن الداخلية الذى قفز للمركز الثانى بجدول المجموعة بعد فوزه الغالى خارج ملعبه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 19 نقطة وبفارق الأهداف عن القناة صاحب المركز الثالث الذى تعادل مع منتخب السويس صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

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بعيدًا عما سبق، أكد سمير كمونة أنه يتمنى تدريب الأحمر خلال المرحلة المقبلة خاصة أنه لدى تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء والمنتخب الوطني، موضحًا أن الدائرة مغلقة على البعض للعمل بالجهاز الفني للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية لذلك لم أتواجد طوال الفترة الماضية ولكن يتم ترشيحي عبر وسائل الإعلام فقط وأتمني التواجد كمدرب بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة للأسف الشديد العمل في النادي الأهلي مثل اتحاد الكرة صعب للغاية ومغلق على البعض. 

وأشار سمير كمونة أن جميع المدافعين المتواجدين حاليًا فى بطولة الدورى المصرى على مستوى واحد ولا يوجد لاعب مميز قادر على الظهور بشكل لافت، وأضاف نجم الاهلى السابق أن القيمة التسويقية له فى الوقت الحالى تتعدى الـ50 مليون جنيه أن تواجد فى الملعب حتى الآن بسبب إمكانياته المذهلة.

 

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