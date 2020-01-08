شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة مديرا فنيا لجمهورية شبين خلفا للرشيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة جمهورية شبين برئاسة أحمد الخشن مع سمير كمونة نجم الأهلى الأسبق لتدريب الفريق خلفًا لـ"نانى" الرشيدى المدير الفنى السابق لأبناء المنوفية الذى رحل بعد خسارته فى الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شىء وتجمد رصيد شبين عند 14 نقطة، وقاد سمير كمونة قاد شبين الموسم الماضى خلفًا لمحمد عامر ونجح فى قيادة الفريق بالبقاء بدورى القسم الثانى.

وكان فريق جمهوية شبين قد خسر في ملعبه من سيراميكا كليوباترا ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة وبفارق ثمانى نقاط عن الداخلية الذى قفز للمركز الثانى بجدول المجموعة بعد فوزه الغالى خارج ملعبه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 19 نقطة وبفارق الأهداف عن القناة صاحب المركز الثالث الذى تعادل مع منتخب السويس صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

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