شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة مديرا فنيا لجمهورية شبين خلفا للرشيدى والان مع تفاصيل الخبر
وكان فريق جمهوية شبين قد خسر في ملعبه من سيراميكا كليوباترا ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة وبفارق ثمانى نقاط عن الداخلية الذى قفز للمركز الثانى بجدول المجموعة بعد فوزه الغالى خارج ملعبه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 19 نقطة وبفارق الأهداف عن القناة صاحب المركز الثالث الذى تعادل مع منتخب السويس صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة.
بعيدًا عما سبق، أكد سمير كمونة أنه يتمنى تدريب الأحمر خلال المرحلة المقبلة خاصة أنه لدى تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء والمنتخب الوطني، موضحًا أن الدائرة مغلقة على البعض للعمل بالجهاز الفني للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية لذلك لم أتواجد طوال الفترة الماضية ولكن يتم ترشيحي عبر وسائل الإعلام فقط وأتمني التواجد كمدرب بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة للأسف الشديد العمل في النادي الأهلي مثل اتحاد الكرة صعب للغاية ومغلق على البعض.
وأشار سمير كمونة أن جميع المدافعين المتواجدين حاليًا فى بطولة الدورى المصرى على مستوى واحد ولا يوجد لاعب مميز قادر على الظهور بشكل لافت، وأضاف نجم الاهلى السابق أن القيمة التسويقية له فى الوقت الحالى تتعدى الـ50 مليون جنيه أن تواجد فى الملعب حتى الآن بسبب إمكانياته المذهلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سمير كمونة مديرا فنيا لجمهورية شبين خلفا للرشيدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.