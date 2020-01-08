صور.. رجال الطائرة يهزمون الجزائر 3/1 فى تصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد

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فيما يضم الجهاز الفنى كلاً من، جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.
وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد الماضى بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه.
فيما يخوض منتخب السيدات التصفيات فى الكاميرون، حيث خسر أولى مواجهاته أمام كينيا بنتيجة 3 / 1، قبل ان يهزم نيجيريا 3/0 حيث تضم قائمة منتخب السيدات كلا من اللاعبات، نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم وأية خالد، تحت قيادة البرازيلى ماركو و يعاونه المدرب أحمد فتحى.
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