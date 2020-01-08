شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7/1/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 7/1/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء في مقدمتها جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أبدى سعادته الكبيرة بالتواجد فى مصر وتحديدًا فى الغردقة، لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، ووجه رسالة للعالم قائلا: "مصر بلد جميل، وأقول للجميع من لم يأت إلى مصر عليه أن يأتى فورًا.. ومن جاء من قبل عليه أن يكرر الزيارة لأنها بلد جميل وعظيم". إنفانتينو يوجه رسالة للعالم من الغردقة: لازم تزورا مصر لأنها بلد جميل وعظيم إنفانتنيو رئيس الفيفا يوجه رسالة الى العالم بشأن مصر ويطالب الجميع بزيارتها. بدأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اجتماعه المنعقد حاليا بمقر النادى بميت عقبة بالمطالبة بصعود أربعة أعضاء للمنصة. محمود عاشور حكمًا لمباراة إنبى والاتحاد.. والحنفى للطلائع والحدود لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تعلن أسماء حكام مباريات غدا الاربعاء ضمن الاسبوع الثانى عشر من الدورى الممتاز خسر منتخب رجال كرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الإسبانى جارسيا من نظيره السويدى بنتيجة 27 /24 فى إطار ثاني وديات المعسكر الذى يخوضه الفراعنة فاز فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف سجله دودو الجباس، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الـ12 بالدورى. أحمد أحمد: تنظيم حفل جوائز "كاف" مبهر.. ومصر بلد رائع وجميل Advertisements أعرب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن شعوره بالفخر بالتواجد فى مصر وتحديدًا فى الغردقة، لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا تعادل المصري البورسعيدى والإنتاج الحربى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الثانية عشر للدورى . تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يفيد برفض الأخير طلب نادى الزمالك بنقل مباراته المقبلة أمام زيسكو يونايتد الجمعة المقبل استطاع فريق الجونة انتزاع نقطة ثمينة من نادى أسوان، بعد انتهاء اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام. علم ”الخليج 365” أن النادى الإسماعيلى اتفق مع مدربه الفرنسى الجديد ديديه جوميز على قيادة الدراويش فنياً لمدة موسم ونصف الموسم.

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