شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2019 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدوري المصري اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2019 إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، حيث تعادل أسوان مع نظيره الجونة، فيما تعادل أيضاً الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى، بينما خسر الإسماعيلى من نظيره بيراميدز بهدف نظيف.

الجونة يتعادل مع أسوان فى مباراة مثيرة تحكيمياً بالجولة 12 فى الدورى

استطاع فريق الجونة انتزاع نقطة ثمينة من نادى أسوان، بعد انتهاء اللقاء الذى جمع ألفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم تماسيح النيل فى الشوط الأول بهدف نظيف لمحمد الصباحى من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الجونة فى الشوط الثانى بهدف من ركلة جزاء أيضاً لأحمد حمدى. بهذا التعادل يرفع أسوان رصيده إلى النقطة 9 فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام، كما يرفع الجونة رصيده إلى النقطة 13 فى المركز الـ12 بالجدول.

تعادل المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الثانية عشر للدورى.

تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول عن طريق باسم مرسى فى الدقيقة 37، وتعادل محمود وادى للمصرى فى الدقيقة 53.

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جاء هدف الإنتاج عن طريق باسم مرسى من خطأ فادح لأحمد مسعود حارس مرمى المصرى الذى قام بتمرير الكرة بالخطأ لباسم مرسى على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد الكرة مباشرة فى المرمى معلنًا عن هدف السبق للعجلات الحربية ، واستطاع محمود وادى إدراك هدف التعادل لأبناء المدينة الباسلة من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

فاز فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف سجله دودو الجباس، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الـ12 بالدورى.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 19، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة.