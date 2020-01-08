شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش: بيراميدز استحق الفوز على الإسماعيلى ووقعنا فى عدة أخطاء والان مع تفاصيل الخبر
أضاف تشاتشيتش أن بيراميدز سيطر على مجريات الأمور بالشوط الأول والإسماعيلي بادل بالهجمات في الشوط الثاني، ولكن الفريق نجح في تحقيق الهدف المطلوب والتسجيل والفوز وحصد 3 نقاط.
أشار إلى أنه كانت هناك بعض الأخطاء في وسط الملعب بسبب إجهاد أحمد توفيق ونبيل دونجا كما أنه دفع بعمر جابر في وسط الملعب لمزيد من التأمين ومنع وصول الكرة للاعبي الإسماعيلي ونجح في ذلك.
شدد المدرب على أن المشكلة الأكبر كانت في فقدان الكرة بوسط الملعب خلال المباراة ومع تعديل طريقة اللعب بنزول رجب بكار يمينا ودخول عمر جابر للوسط تغير الوضع وأصبح الفريق أكثر سيطرة وسجل هدف الفوز.
وفاز فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف سجله دودو الجباس، فى الدقيقة 80، بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 19، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشاتشيتش: بيراميدز استحق الفوز على الإسماعيلى ووقعنا فى عدة أخطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.