محمد صلاح يهنئ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل بأفريقيا 2019

هنأ النجم الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، زميله بالفريق، السنغالي ساديو ماني عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، والتي أقيمت بالغردقة، بمصر.
نشر صلاح على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة لساديو ماني وهو يحمل جائزة الأفضل بأفريقيا لعام 2019، وكتبعليها : " مبروك أخي".
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فاز الدولي السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.
وتوج ساديو ماني مع فريقه ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، عقب الفوز على توتنهام في
جاء ذلك خلال التواجد في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي تنظمه مصر، بمدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، لاختيار الأفضل في القارة السمراء 2019.
وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للموسمين الماضيين على التوالي.
وشهد الحفل غياب محمد صلاح، ورياض محرز عن حضور الحفل، بعد تأكد فوز أسد التيرانجا ساديو ماني بجائزة الأفضل لعام 2019.
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