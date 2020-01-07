رغم خسارته جائزة أفضل لاعب.. طارق حامد يتصدر تريند "تويتر"

تصدر علي مواقع التواصل الاجتماعي" تويتر" مصر، هاشتاج بعنوان " طارق حامد"، الأكثر تداولاً، مساء اليوم الثلاثاء، لدعم لاعب خط وسط مدافع بنادي الزمالك، بعد خسارته جائزة أفضل لاعب لعام 2019، لحساب الجزائري يوسف بلايلي، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

رسميًا.. ساديو ماني أفضل لاعب في أفريقيا 2019

ساهم طارق حامد، أو "مسمار الزمالك"، كما يحب أن يلقبه جماهير القلعة البيضاء، في تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية العام الماضي، كما قدم أداء وصفه المحللين الرياضيين بـ" المقاتل"، مع منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقيا الماضية،

رغم خروج الفراعنة من الدوري الـ16 للبطولة.

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أما عن الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة، فقد توج مع فريقه السابق الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، علي حساب الأهلي المصري، فضلاً عن تتويج منتخب بلاده ببطولة أمم أفريقيا.

ويشار إلي أن المنافس الثالث، التونسي أنيس البدري، لاعب الترجي التونسي، توجع ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وحصد منتخب بلاده المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا.