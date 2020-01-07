جمال بلماضي: اللاعبين هم سبب فوزي بجائزة الأفضل والتتويج بأفريقيا

أعرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن سعادته البالغة عقب تتويجه بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019 مؤكدًا أن اللاعبين هم أصحاب الفضل في ذلك، خلال الحفل الذي استضافته مدينة الغردقة بمصر.
وأضاف بلماضي: "جائزة أفضل مدرب تجعلنيأشعر بالتمييز، اللاعبون هم من يبذلون الجهد قبل أي شئ".
وتابع: "لدي أفكار وخطط وأضع القواعد لكن اللاعبون هم من ينفذون .. لقب كأس الأمم الأفريقية كان له دور مهم في فوزيباللقب".
وفاز جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بلقب أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019، بعد أن قاد فريقه للتتويج بكأس أمم أفريقيا في البطولة التي استضافتها مصر مؤخرًا.
جاء ذلك خلال في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي تنظمه مصر، بمدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، لاختيار الأفضل في القارة السمراء 2019.
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